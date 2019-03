Heidi Løke mister Golden League-turneringen med skade

sport

Det melder Norges Håndballforbund på sitt nettsted.

– Heidi fikk en smell mot hode-/nakkeregionen i Storhamars kamp mot Molde 6. mars. Hun er på bedringens vei, men vi er kommet fram til at det er best at hun står over den kommende landslagssamlingen for å kunne bli 100 prosent rehabilitert igjen, sier landslagslege Anne Froholdt til handball.no.

Hun sier det er godt håp om at Løke rekker sesongavslutningen med Storhamar.

Med 201 landskamper var Løke en av de mest erfarne spillerne i Norges tropp til turneringen, der det blir kamper mot Danmark 21. mars, Romania 23. mars og vertslaget Frankrike 24. mars. Strekspilleren erstattes av Vilde Ingeborg Johansen fra Tertnes, som har tre landskamper fra før.

