Johansson skuffet og tapte mye i Raw Air-toppen

Lillehamringen fikk det ikke til å klaffe og landet på bare 212,5 meter. Det holdt til en 8.-plass i kvalifiseringen til søndagens avslutningsrenn. Til sammenligning hoppet Kraft 230 meter.

Dermed gikk sammenlagttreer Johansson fra å være 15,2 poeng bak østerrikeren til å være avhengt med 38,3. Kraft leder Raw Air 6,6 poeng foran verdenscupvinner Ryoyu Kobayashi, som vant kvalifiseringen med kveldens lengste svev på 232 meter.

– Dessverre ble det litt for tynt. Kraft treffer 100 prosent og tar med seg fart nedover. Det klarte ikke Robert, sa Norges landslagssjef Alexander Stöckl til NRK.

Etter fredagens hopping var han ikke sterk i troen på en norsk sammenlagtvinner i Raw Air.

– Det blir vanskelig. 40 poeng er mye, sa Stöckl.

Seks av sju norske hoppere er klare for søndagens renn. Thomas Aasen Markeng, som VM-debuterte i Seefeld nylig, ble slått ut etter et svev på 184 meter og 48.-plass. De 40 beste gikk videre fra kvalifiseringen.

Johann André Forfang ble som nummer ti nest best av de norske. Tromsøværingen landet på 210 meter. Deretter fulgte Marius Lindvik på 21.-plass etter en hopp på 202 meter, mens Anders Fannemel fikk en opptur. Hornindal-hopperen har slitt svært tungt i vinter, men fredag kunne han glede seg over at han tok seg videre med 197 meter og en 30.-plass.

Rett bak fulgte Robin Pedersen (196 meter) og Halvor Egner Granerud (193,5).

Lørdag står lagkonkurranse på Raw Air-programmet. Fannemel, Lindvik, Forfang og Johansson hopper da for Norge.

