Norge tok gull da Sverige sprakk totalt på stafetten i skiskytter-VM

Det var smått urealistiske scener som utspilte seg i Östersund lørdag. Før siste skyting lå Norge hele 21,6 sekunder bak Sverige, som hadde alt i sin hule hånd til å sikre hjemmejubel i de svenske skoger.

Men Hanna Öberg klarte ikke å håndtere presset på hjemmebane. 23-åringen trengte tre ekstraskudd, og det utnyttet Olsbu Røiseland til det fulleste ved å skyte feilfritt.

Frolendingen smatt forbi Öberg og så seg aldri tilbake i sporet. Hun gikk til slutt i mål 24,3 sekunder foran svenskene, som måtte ta til takke med sølv.

Tross én strafferunde og åtte ekstraskudd klarte det norske laget bestående av Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Olsbu Røiseland å gå inn til en smått utrolig gullmedalje etter at det så ut til at de kjempet om bronse og senere sølv gjennom store deler av løpet.

Ukraina gikk inn til bronse like foran Tyskland, som totalt trengte én strafferunde og 14 ekstraskudd.

Dårlig start

Norge fikk en langt ifra optimal start da Synnøve Solemdal leverte to bomskudd på liggende og lå 21,9 sekunder bak etter første skyting. 29-åringen fikk full treff på stående, men i sporet rykket italienske Lisa Vittozzi og ukrainske Anastasija Merkusjyna ifra. Italia vekslet til slutt 33,5 sekunder foran Norge.

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt feilfritt både på liggende og stående. 22-åringen fikk tatt noe innpå i sporet og vekslet 27 sekunder bak USA og Italia.

Strafferunde

Det norske skiskytterlokomotivet begynte virkelig å få opp dampen da Tiril Eckhoff gikk ut på tredje etappe. 28-åringen tok stadig innpå og var kun åtte sekunder bak USA før femte skyting.

Men da det skulle skytes, ble det stang ut for Norge. Eckhoff måtte ha to ekstraskudd på liggende, og verre gikk det på stående. Fire bom resulterte i én strafferunde for Norge.

I mellomtiden hadde Sverige skrudd på turboen for fullt. Vertsnasjonen vekslet 17,2 sekunder foran USA. Ukraina fulgte 39,9 sekunder bak svenskene og hadde Norge 3,2 sekunder bak seg i kampen om bronsen på siste veksling.

Sprakk totalt

Men det skulle vise seg at det var edlere metall enn bronse Norge til slutt skulle sikre seg. Ankerkvinne Marte Olsbu Røiseland fikk tettet luken til Ukraina og senere til USA, og på siste skyting viste sørlendingen ingen nåde da Sverige feilet.

Til det svenske hjemmepublikummets fortvilelse måtte Öberg ut med ekstraskudd. Olsbu Røiseland takket og bukket ved å gjøre luken opp på 24,7 sekunder til et forsprang på 16,2 sekunder.

I sporet så Olsbu Røiseland seg aldri tilbake, økte avstanden og gikk inn til et noe surrealistisk norsk gull.

