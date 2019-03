Bayern valset over Mainz

sport

Det har ikke vært mye optimisme rundt Bayern München siden onsdag kveld. Da røk den tyske storklubben ut av mesterligaen etter 1-3 hjemme mot Liverpool.

Søndag slo Bayern knallhardt tilbake. Hjemmelaget ga Mainz skikkelig bank og ga seg ikke før tennissifrene 6-0 sto på måltavla. James Rodríguez scoret tre, mens Robert Lewandowski, Kingsley Coman og Alphonso Davies noterte seg for de andre målene.

Storseieren gjør at Bayern igjen har like mange poeng som Borussia Dortmund. 41 plussmål for Bayern, mot Dortmunds 34 plussmål etter 3-2-seieren over Hertha Berlin lørdag, skiller de to lagene på toppen av Bundesliga-tabellen, med åtte kamper igjen.

Gullrivalene møtes til dyst i München 6. april i serien.

