Johaug passerte legender med overlegen seier i Falun

sport

Med 46 seire gikk Johaug forbi Justyna Kowalczyk og Jelena Välbe, men det er et stykke opp til Marit Bjørgen, som rundet av karrieren med 102. verdenscupseire.

I utfordrende forhold, med mye snø i lufta var Johaug suveren, som hun har vært i alle distanserenn denne sesongen. Kun svenske Ebba Andersson var i nærheten, men den svenske jenta var ikke nær nok. I mål var Johaug 18,5 sekunder foran sin svenske konkurrent.

– Det kjentes bra, men jeg tror alle sammen sitter litt med samme følelse som meg at man gikk dårlig teknisk på ski i dag. Det ble mye kaving og masing, og jeg fikk aldri de rene fine skyvene, sa Johaug til NRK etter løpet.

– Jeg veldig fornøyd med en ny verdenscupseier, og det er vanskelig å forstå at jeg bare har førsteplasser denne sesongen, sa hun videre.

Kjempet mot Andersson

Med startnummer 34 satte Johaug høy fart fra start og ledet med 11,9 sekunder på svenske Ebba Andersson etter tre kilometer. Etter halvgått løp var avstanden økt til 13 sekunder.

Den svenske jenta var den eneste som kunne true Johaug, men Andersson kunne ikke matche Johaugs fart. Etter 6,7 kilometer skilte det 19 sekunder fra Johaug til den svenske jenta. I mål gikk Andersson i mål på tiden 25.42,4. Fire startnumre senere gikk Johaug i mål på 25.23,9.

– Føler seg som en ku

Ingvild Flugstad Østberg lå lenge og kjempet om pallplass, men tredjeplassen glapp med 0,5 sekunder til amerikanske Jessica Diggins. Diggins fikk inn 30, 3 sekunder bak Johaug, Østberg 30,8 sekunder.

– Det har skjedd mange ganger i år, det er nesten så jeg må flire, sa Østberg til NTB.

Hun sa forholdene i Falun gjorde det vanskelig å gå fort.

– Det er godt at også de andre sa det når vi kom i mål. Man føler seg som en ku hele løpet. Det var ekstremt vanskelig å gå på ski, sa Østberg til pressen.

– Men det var likt for alle, så det gjaldt å holde motivasjonen oppe med å tenke at det er likt for alle og kjempe for hvert sekund. Og jeg gjorde jo det.

Dro fra i sammendraget

Også Heidi Weng kjempet en stund om en plass på pallen, men gikk i mål på femteplass, elleve sekunder bak Østberg.

Østberg dro ytterligere fra Natalja Neprjajeva i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen. Den russiske jenta var syk og stilte ikke til start i Falun søndag. Østberg hadde et forsprang på 47 poeng i kampen om totalseieren i verdenscupen før søndagens løp. Etter søndagens løp skiller det 97 poeng.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer 13, 1.12,3 minutt bak Johaug, mens Tiril Udnes Weng gikk inn til 20.-plass, 1.31,5 bak.

Verdenscupen avsluttes neste helg med minitour i Canada.

(©NTB)