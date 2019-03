Ronaldo-løst Juventus gikk på sesongens første ligatap

sport

Først var det Juventus-spiller Stefano Sturaro, som for tiden er på lån i Genoa, som noterte seg for scoring. Sturaro fikk ballen på 20 meter og skrudde den i hjørnet. Det var en avslutning som reservekeeper Mattia Perin strengt tatt kunne reddet.

Så, ti minutter før slutt, punkterte makedonske Goran Pandev oppgjøret. Fra nærmest identisk posisjon som Sturaro scoret fra, klinket han til med venstrefoten. Denne gangen var ballen utakbar for Perin.

Dermed gikk Juventus på sitt første serietap for sesongen. Laget spilte uten kaptein Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Wojciech Szczesny og Cristiano Ronaldo.

– Dette er ingen tragedie, men jeg synes det er leit at vi tapte. Vi ønsket å gå videre som ubeseiret. Mesterligakampen ble en tung bør for oss, sa Juve-trener Massimiliano Allegri og viste til midtukens 3-0-seier over Atlético Madrid i den gjeveste europacupen.

Genoa har for øvrig tatt fire av seks mulige poeng mot Juventus denne sesongen. I oktober spilte de 1-1 i Torino.

Juventus kan trøste seg med at de har full kontroll i Serie A-toppen. Riktignok vant Napoli 4-2 over Udinese søndag kveld, men tabelltoeren er avhengt med hele 15 poeng.

