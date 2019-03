Vindkule ga fullstendig Thingnes Bø-kollaps i VM-avslutningen

sport

På siste stående kollapset verdenscupvinneren totalt. Da måtte Thingnes Bø fem strafferunder på rappen. Også storebror Bø trøblet og fikk henholdsvis tre og to bom på tredje og fjerde skyting.

Tarjei Bø ble Norges bestemann og var i mål 47,9 sekunder bak den overraskende gullvinneren Dominik Windisch fra Italia. Sølvet gikk til franske Antonin Guigonnat, mens østerrikske Julian Eberhard tok bronsen.

Snødrev

Med to bom havnet Vetle Sjåstad Christiansen på 12.-plassen, mens Thingnes Bø la seg rett bak og ble slått med 1.17,8 minutter.

Dermed ble det ikke et femte gull for stryningen i Östersund-VM. Thingnes Bø kom til mesterskapet som storfavoritt, men endte opp med kun én individuell tittel (sprinten). Den uttellingen er han neppe helt fornøyd med.

I tett snødrev fikk Thingnes Bø en strålende start. Han plaffet kjapt ned samtlige blinker på første skyting, og ut fra standplass var stryningen kun halvsekundet bak Benedikt Doll.

Superfart

Raskt og feilfritt var det også da han var inne til liggende skyting for annen gang. Thingnes Bø gikk ut i tet halvannet sekund foran Simon Desthieux. Da så det svært lovende ut, men igjen skulle skytingen på stående skape skikkelig trøbbel for 25-åringen.

Først måtte han tåle to bom, men kompenserte for det med superfart i løypa. Gullet var derfor fortsatt innenfor rekkevidde før siste skyting, men der taklet han ikke vindforholdene i det hele tatt. Fem strake bom er uvant kost for vinnerskallen Thingnes Bø.

Erlend Bjøntegaard fikk en skjev start med to bom allerede på første skyting. Til slutt endte han på fem bomskudd og ble nummer 22.

