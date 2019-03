21 spillere på Spanias trening

sport

21 av de 23 i troppen var i aksjon på Spanias fotballforbunds anlegg i Madrid, der laget skal forberede seg fram til fredag.

Unntakene var Napoli-spiller Fabian Ruiz og Real Madrids Marco Asensio. Ruiz har slitt med influensa og kunne ikke spille helgens seriekamp. Han dro til sykehus for en sjekk mandag, og samme kveld trakk han seg fra Spania-troppen.

Midtbanespilleren blir erstattet med Atlético Madrid-profilen Saúl Ñíguez.

Marco Asensio fikk en smell i seieren mot Celta lørdag og trente alternativt.

Økten på Ciudad del Fútbol-anlegget var svært kort for dem som spilte søndag. Det handlet mest om restitusjon for hele troppen. Mandagens økt var den eneste under samlingen som var åpen for offentligheten, og det skjedde svært lite å bli klok av med tanke på det som skal skje lørdag.

Spania møter Norge i Valencia i den første kampen i den nye EM-kvalifiseringen. Mens Spania lader opp i Madrid, forbereder Norge seg i Oliva snaut ti mil sør for Valencia.

