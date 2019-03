Ajer friskmeldt til Spania-kampen: – Smellen kom på den minst farlige kroppsdelen

sport

Svensken holdt en kort pressekonferanse ved treningsbanen i Oliva, sju-åtte mil sør for Valencia. Ajer var en av få spillere han hadde møtt og fått snakket med etter ankomsten til Spania.

– Det går bra med ham. Jeg har møtt ham i dag, og det er ingen problemer. Vi var enige om at smellen kom på den minst farlige kroppsdelen, sa Lagerbäck på spørsmål fra NTB.

Ajer fullførte ikke for Celtic mot Dundee lørdag. Han fikk en smell i ansiktet og måtte ha behandling.

Lørdagens kamp på Mestalla går på dagen ett år etter at Ajer debuterte på A-landslaget. Det skjedde i en 4-1-seier over et svært blekt Australia på Ullevaal.

Tirsdag fortsetter EM-kvalifiseringen mot Sverige i Oslo.

Mye ute

Ajers første år som A-landslagsspiller har ikke gått problemfritt, snarere tvert om.

I oktober kom ikke en uttatt Ajer på samling med landslaget før oppgjørene mot Slovenia og Bulgaria. Han hadde pådratt seg en lårskade i en ligacupkamp for Celtic.

I november måtte Ajer så melde forfall til landskamper (Slovenia og Kypros) etter en skade i ansiktet. Han pådro seg et brudd i øyehulen i en seriekamp.

Dette gjorde at Ajer var ute av spill ganske lenge. Han måtte gjennom et kirurgisk inngrep.

De to beste i Norges EM-kvalgruppe kvalifiserer seg til mesterskapet neste år. Spania er stor puljefavoritt med Sverige (nådde VM-kvartfinalen i fjor) rangert som nummer to.

