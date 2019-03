Almennning Jarstein har ikke tenkt på Thorstvedt-rekorden, vil fortsatt holde på til han er 40

sport

34-åringen fra Skien har ikke siktet direkte innstilt på å bli Norges første fotballkeeper med 100 landskamper, men han kan fort vekk klare det om han holder posisjonen i fire år til.

– Oi, hvor mange har jeg nå da?, spør målvakten når NTB lurer på om han har som mål å bryte barrieren.

– Jeg var vel med for første gang i 2005. Det blir vel 14 år og 58 kamper…. Målet mitt nå er at vi kvalifiserer oss for et sluttspill, sier han.

På gang?

Telemarkingen spiller sin 59. landskamp i Spania. Det blir sannsynligvis til 60 når Sverige kommer til Ullevaal tirsdag.

Erik Thorstvedt topper keepernes adelskalender med 97. Almenning Jarstein har signalisert at han ønsker å spille toppfotball til han blir 40.

Avstanden opp til Thorstvedt er ikke avskrekkende, og skulle Norge komme seg til et sluttspill snart, vil det kunne hjelpe Hertha Berlin-proffen godt.

Han har unngått alvorlige skader, og tirsdag var det bare litt sårsalve for et lite kutt i en finger han ba landslagslege Asle Kjellsen om.

Tøft

Tirsdag ble keeperen drillet av Frode Grodås åtte-ni mil sør for Valencia. Inne i den spanske byen ligger Mestalla-stadion, og der venter de fleste at Almenning Jarstein får en stri lørdagskveld.

Spania er kjempefavoritt og kapabel til å spille ut alle på sine beste dager.

– Dette er en kamp vi bare må glede oss til. Vi kommer til en fantastisk arena med en gressmatte uten like. Jeg snakket litt med Kristoffer Ajer om det. Han bare skrøt etter å ha spilt for Celtic der, sier Almenning Jarstein.

(©NTB)