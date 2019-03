Moi er klar til å møte utfordringene

sport

– Jeg må være så ærlig å si at det har vært frustrerende, og særlig at jeg for første gang har hatt en del skader, men det gir meg stor motivasjon å kunne slå nedenfra og motbevise dem som tviler på meg, sier han til NTB.

Det har blitt bare 701 minutter for Southampton på de 30 første serierundene, hvorav han har vært på banen 15 ganger. Fortsatt har han verken mål eller assist i Premier League.

– Det er første gang jeg møter motgang, men det er litt fint også, for nå må jeg vise hva jeg står for.

Lars Lagerbäck varsler også streng vurdering av spilleren som med unntak for to skadeforfall i fjor sommer har vært på banen i alle landskamper under hans ledelse, og startet alle unntatt en av dem.

– Han har den fordelen at han kan sin rolle veldig bra, og det han har levert tidligere taler til hans fordel, men han har veldig lite spilletid i klubben. Jeg må se ham på trening, snakke litt med ham og ta hensyn til også fysisk form og kampform, sier landslagssjefen.

Det har ikke Moi noen problemer med.

– Det gir meg bare motivasjon. Jeg har aldri trodd at jeg har fast plass, selv om jeg er en av dem som har spilt mest. Jeg skal trene godt og sørge for at jeg er klar om det trengs, sier han.

En god ting

«Det er jeg glad for» sier Tarik Elyounoussi om at fetteren omsider har motgang.

– Det er en veldig bra ting å oppleve motgang i fotball, for man kommer veldig styrket ut av det. Jeg opplevde det veldig tidlig, da jeg var i Heerenveen, og det gjør noe med deg. Du blir blant annet mer bevisst på dine valg. Det er nesten så jeg håper alle får oppleve noe slik i sin karriere, sier han til NTB.

– Han har skrevet fem års kontrakt med Southampton, og det er stor forskjell mellom Premier League og den sveitsiske ligaen. Det er mye å lære, og det er mye tøffere. Jeg håper han lærer mye av dette året, og så tror jeg han kommer styrket ut av det.

Det er nettopp hva Moi akter å gjøre.

Nyter livet som far

– Jeg er ikke den som låser meg inne og klager. Ingen kan ta meg på at jeg har håndtert dette uprofesjonelt. Jeg står på under trening og har fått gode tilbakemeldinger for det. Det handler bare om å ta muligheten når den kommer, sier han.

Hjelp til å unngå dårlig humør får han i massevis på hjemmebane etter at han ble far i vinter.

– Jeg nyter hver eneste dag. Jeg gleder meg til å komme hjem og være med henne. Jeg storkoser meg som far, men hun har også gjort det enkelt for oss, for hun sover godt om nettene og er lett å ta seg av, sier han.

Lette å håndtere blir garantert ikke de spanske spillerne som står mot lørdag, men Moi tror det vil være mulig å få et godt resultat likevel.

– Vi må ha en veldig god dag, men om vi har det så tror jeg det er mulig å ta en skalp.

(©NTB)