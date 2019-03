Kamara om Kina-eventyret: – Det ble veldig enkelt

sport

Ifølge Major League Soccers nettsted kostet Kamara Shenzhen vel 30 millioner kroner.

For ham betyr klubbskiftet et voldsomt løft lønnsmessig. Han skal ha gått fra 8 millioner per sesong i USA til 26 millioner etter skatt i Kina.

Ole Kristian Selnæs er også på plass i Shenzhen. Han ble hentet fra franske St. Etienne kort tid før Kamara fikk til sin avtale.

Kamara for sjansen som dukket opp.

– Jeg var veldig fornøyd. Jeg hadde visst om interessen lenge, og i tillegg hadde jeg snakket litt med Ole, og han var superpositiv hele veien og hadde allerede vært der et par uker, sier Kamara til NTB.

– Jeg visste ikke så mye om klubben selv, men når jeg visste at Ole er en god spiller og var så positiv, og det i tillegg var en bra pakke for meg ellers også, ble det veldig enkelt, tilføyer han.

Langt

Kamara hadde trøbbel med å utligne tidssonedifferansen da han spilte i USA for Los Angeles Galaxy og skulle på landslagsoppdrag i Europa.

Nå er reiseveien for ham enda lenger. Cirka 11.000 kilometer hver vei må han fly for å spille for Norge, men kamppauser for det kinesiske landslaget er svært gunstig, ifølge Kamara.

– Ja, det er veldig gunstig. I hvert fall i forhold til Galaxy, der man i utgangspunktet er mange timer bak. Og er det søndagskamp, havner man bakpå. Her kan man reise fem dager før, sier Kamara.

– Hvordan er det med språket?

– Det er tolk, og det er det første gang jeg opplever i min karriere. Det går fra spansk til kinesisk, smiler Kamara, som har spansk trener i Kina.

Øsende regnvær

Kamara liker den nye utfordringen han nå er stilt overfor. Samtidig synes han foreløpig det er vanskelig å sammenligne kinesisk fotball med Major League Soccer.

– Jeg har vært der for kort til å gjøre det, men klubben er klasse, smiler måltyven.

Onsdag trente han sammen med landslaget i Oliva, og den økta ble avsluttet i øsende regnvær. En ny trening venter samme sted torsdag før troppen flytter til Valencia fredag og tester Mestalla-stadion.

Der starter EM-kvalifiseringen mot Spania lørdag. Den fortsetter for norsk del hjemme mot Sverige tirsdag.

