Kristoffersen opplever sponsorstriden med forbundet som vanskelig

sport

– Jeg har vel sagt nok i dag, sa Kristoffersen på vei ut av sal 250 etter dag to i Oslo tingrett.

Da hadde han kort tid i forveien gått til frontalangrep på Norges Skiforbund fra vitneboksen På spørsmål om hvordan det var det å forklare seg for retten svarte han «det gikk helt fint».

24-åringen fortalte i retten at han opplever konflikten med skiforbudet som vanskelig, og var klar på at skiforbudet omtrent ikke hadde løftet en finger for å hjelpe han før karrieren begynte å skyte fart.

– Hva de egentlig mener de har gjort for meg i oppveksten, det skjønner jeg ikke. Og jeg har vært der, opplevd det selv og levd med det, sa alpinisten.

– Min mor og far, familien min og Rælingen skiklubb har gjort alt. Skiforbundet har ikke gjort noen ting. De har skummet fløten på toppen og brukt ekstremt lite ressurser på meg i forhold til hvor mye de har fått igjen for det, fortsatte han.

Ingen økonomiske motiver

24-åringen kjemper en rettslig kamp for å få kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen, men skiforbudet har sagt nei. Plassen er allerede solgt til alpinistenes hovedsponsor Telenor.

Kristoffersen sier han ikke forstår hvorfor skiforbundet har motsatt seg avtalen han ønsker å inngå med Red Bull.

– Det er ingen plausibel grunn annet enn at du egentlig ikke liker den personen som bare har lyst til å bli bedre på ski, sa Kristoffersen.

Like klar var han på at det ikke ligger økonomiske motiver bak søksmålet han har anlagt mot Norges Skiforbund.

– Det er ikke på grunn av penger, det er det ikke. Det er for å få en mulighet som kan gjøre meg til en bedre alpinist og idrettsutøver, svarte Kristoffersen på spørsmål fra sin advokat, Odd Stemsrud.

Han sa videre at han var villig til å gi avkall på alle pengene i Red Bull-avtalen dersom han fikk profilere den østerrikske energidrikkgiganten på hjelmen, og fikk benytte støtteapparat Red Bull tilbyr.

– Det hadde vært helt greit, og det har også blitt tilbudt til Norges Skiforbund i denne saken, sa Kristoffersen.

Helikopter og privatfly

Kristoffersen sa at han med en avtale med Red Bull blant annet vil få tilgang til et omfattende støtteapparat, som heltidsansatt fysioterapeut og annet helsepersonell.

Men avtalen ville også gitt han tilgang på helikopter, privatfly, oppgradering av flyreiser og hjelp til opphold og losji, opplyste alpinstjernen.

24-åringen gikk i sin forklaring inn på hvor vesentlig tid og jakten på energibesparelser er i hans hverdag og for prestasjonene i alpinbakken.

Han fortalte om verdenscuphelger med tettpakket program fra sju om morgenen til over åtte på kvelden med forberedelser, renn, dopingkontroll, presse, premieutdeling og obligatorisk nummertrekning.

Har kun én mulighet

For å være en del av det norske landslaget i alpint er utøveren forpliktet til å skrive under en utøveravtale. Først når man har skrevet under avtalen får man startlisens. Uten lisens, ingen landslagsplass - og dermed ingen renn.

– Jeg er 100 prosent avhengig av skiforbundet, det finnes ingen annet valg for å kunne utøve mitt yrke. Jeg kan ikke bytte klubb slik de kan i fotball. Jeg har kun én mulighet til å utøve yrket mitt, og det er å gå med på kravene fra Norges Skiforbund, sa Kristoffersen.

I tillegg til at Kristoffersen ønsker å få Red Bull-logoen på hjelmen, krever han 15 millioner i erstatning i tapte sponsorinntekter fra Norges Skiforbund.

Rettssaken fortsetter torsdag. Da skal blant annet Henriks far, Lars Kristoffersen avgi forklaring.

(©NTB)