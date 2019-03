Marerittstart ødela for LSK i Barcelona: – Vi hang ikke med

sport

For uten bortemål og med tre mål i sekken før returoppgjøret på Åråsen om en uke, er det ikke mange lyspunkter å skimte for Hege Riises Lillestrøm. LSK, i hvitt for anledningen, hadde nok med å forsvare seg gjennom store deler av kampen, bortsett fra en liten periode i starten av andre omgang.

Men bortescoring ble det ikke på Mini Estadi, og dermed har Barcelona et fryktelig godt utgangspunkt før returen.

– Det ble et sjokk de første ti minuttene. Vi hang ikke med. Det gikk fort. Barcelona er et bra fotballag, og det ble vist i dag. Vi har ikke helt tempoet inne og det ble en forsvarskamp. Det var ikke 0-3 vi hadde håpet på, sier Guro Reiten til TV 2 etter kampen.

– Vi får ikke til noe med ballen, vi må hjem og trene, fortsetter hun.

Marerittstart

Hjemmelagets Toni Duggan var i fyr og flamme de første 25 minuttene. 1–0 var et faktum etter bare tre minutter: Marta Torrejón kom seg til dødlinjen, før hun spilte 45 grader ut til en vidåpen Duggan. Den engelske spissen bredsidet inn kampens første.

Drøye 20 minutter senere straffet hun LSK igjen. Lieke Martens kom på et sugende løp på venstresiden og fikk slått inn i boks. Der dukket Duggan opp og satte ballen i mål, med ryggen halvveis vendt mot mål og under hardt press, på svært lekkert vis.

3–0 kom på straffe, etter hands i LSK-boksen. Mariona Caldentey sendte både ballen og målvakt Cecilie Fiskerstrand til høyre, men ballen snek seg akkurat forbi keeperen.

– Tøff opplevelse

Dermed ser det tungt ut for LSK når lagene møtes igjen om akkurat sju dager.

– Vi gikk en tøff opplevelse. Det gjorde noe med oss å ha 0-3 til pause. Vi klarte å holde nullen i annenomgang, men vi møtte et veldig godt lag. Vi må se litt på video nå og legge taktikken for neste kamp, men det blir selvfølgelig tøft, sier LSK-trener Hege Riise til TV 2.

– Vi står foran en stor oppgave, en formidabel oppgave, men ingenting er umulig. Håpet er at vi får satt et mål eller tre!

