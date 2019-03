Norsk drømmestart i VM i telemark, tok gull og bronse

sport

Det ble norsk storeslem på herresiden i den første øvelsen – klassisk – da telemark-VM startet på Rjukan onsdag.

Trym Nygaard Løken tok VM-gull, et drøyt sekund foran sloveneren Jure Ales. Sivert Hole sørget for to norske på pallen med sin bronse.

– Det er en sinnssykt deilig følelse. Jeg har vært syk et par dager, så å komme tilbake og levere er utrolig moro, spesielt etter sølvet i forrige VM. Jeg er veldig, veldig fornøyd med gullet og å endelig kalle meg verdensmester, sier Nygaard Løken til NTB like etter at gullmedaljen er i boks.

Fortsetter trolig med telemark

Den nybakte verdensmesteren sier likevel at han har mer å gå på inn mot de neste øvelsene.

– Det var ikke helt optimalt i dag, jeg vet det er mulig å kjøre fortere. Det blir tøff og hard konkurranse de neste dagene, men det er bare å kjøre på. Nå kan jeg senke skuldrene, for målet er nådd. Sprinten og parallellen er mine beste muligheter videre, sier han, og svarer følgende på spørsmål om han kan ta med seg flere gull hjem i bagasjen fra Rjukan:

– Helt klart.

Nygaard Løken, som vant verdenscupen sammenlagt denne sesongen, har tidligere uttalt at han skal gi seg med telemark etter sesongen og fokusere fullt på skicross. Årsaken var muligheten til å delta i OL i Beijing. Der skal det kjøres skicross, men ikke telemark.

Han går likevel langt i å avkrefte det etter sitt første individuelle VM-gull.

– Den endelige avgjørelsen blir tatt etter sesongen, men nå heller jeg mer mot telemark, fordi skiforbundet ikke har noe opplegg for skicross enda, sier Løken som i tillegg til idrettskarrieren også er kjent for sitt opphold på Farmen.

Sykehus i tirsdag, bronse onsdag

Sivert Hole var uheldig da han på tirsdagens trening falt stygt og måtte på sykehuset. Der konstaterte legene et røket scenefeste i skulderen. Under 24 timer senere sto han likevel på startstreken – og endte opp med bronsemedalje.

– Det føles veldig bra, sier Hole.

– Jeg bestemte meg for å prøve, og det gikk over all forventning. Jeg greide å stenge ute mye av smerten, men nå gjør det veldig vondt, fortsetter han.

Torsdag er det lagparallell, fredag sprint og det hele avsluttes med parallell på lørdag.

I kvinneklassen klarte ingen av de norske å blande seg inn i medaljestriden.

