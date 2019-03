sport

23-åringen har allerede spilt 149 eliteseriekamper for fotballklubben fra Skien, melder klubben på sin hjemmeside.

Rossbach har også en rekke aldersbestemte landskamper, blant annet 28 for U21-landslaget.

– Odds ballklubb er veldig glad for at Sondre har forlenget avtalen. Klubben har satset på Sondre i mange år, og vi er glade for at Sondre vil satse på oss videre, sier klubbdirektør Einar Håndlykken.

Sondre Rossbachs ambisjon på sikt er spill i utlandet.

