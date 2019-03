Skal møte Spania med baller og tøffe hoder

sport

Ved uttaket nærmest garanterte landslagssjefen at det ikke blir noen gjentakelse av 0-6-marerittet mot Tyskland for halvannet år siden. Men kan man egentlig gi en slik garanti før kampen mot et lag som i september slo fjorårets VM-finalist Kroatia 6-0?

– Ingenting er sikkert i fotball, men om vi går i oss selv og tar med oss det positive vi gjorde i fjor, så skal vi ikke bli ydmyket på den måten. Vi har tro på at vi kan ta med oss noe fra kampen her, sier Omar Elabdellaoui til NTB.

– Kampen mot Tyskland var tidlig i fasen med Lars, og vi har lært mye etter det. I tillegg er det en inspirasjon å møte slike motstandere. Vi vil gjerne måle oss mot de beste. Vi må vise litt «cojones», være tøffe i hodet og ikke vise for mye respekt, sier Tarik Elyounoussi.

Elabdellaoui var en av åtte i dagens norske tropp som spilte fra start i Stuttgart, mens to andre kom inn. Tarik Elyounoussi var blant de seks i troppen som så på fra benken. Altså opplevde 16 av 23 traumet på nært hold.

Mye bedre nå

– Vi er mye bedre forberedt nå. Det var den tredje samlingen til Lars, og laget var ikke helt satt. Prinsippene var tydelige, men så tidlig var ikke ting automatisert, og det trenger man mot et sånt lag. Ellers tenker man et sekund for mye på hva man skal gjøre, og da er det for sent, sier Mats Møller Dæhli til NTB. Han spilte også fra start i Tyskland.

– Nå kan vi vårt spill, og gutta var veldig gode i fjor. Vi er mye bedre rustet nå, men det er fortsatt Spania mot Norge, og vi er ikke favoritt.

Mohamed Elyounoussi var også blant dem som startet i 2017. Han ble byttet ut på 5–0.

– Vi er et annet lag enn den gangen, det har vi vist. Det handler om å repetere det vi har trent på. Å repetere er Lars flink til. Spania er ikke det de en gang var, men det er de to tøffeste i gruppa vi møter med en gang. Vi må brette opp ermene og vise hva vi kan, sier han.

– Uansett hvordan kampen starter eller utvikler seg, må vi holde hodet kaldt og tro på det vi driver med. Vi må ikke miste oss selv, supplerer Elabdellaoui.

Tarik Elyounoussi, som brukte et spansk ord for å finne en nøkkel til norsk suksess, advarer mot å være for opptatt av motstanderen.

Resepten

– Det er forskjell på Spania og Bulgaria, men samtidig handler det om oss og hvordan vi skal framstå. Vi har sett Spania litt på video. De har mange nye spillere, og de har som alle lag svakheter, men jeg tror nøkkelen ligger i oss selv og ikke minst den mentale biten. Vi har mye talent i gruppa og har spilt på oss selvtillit. Dette blir spennende, og vi gleder oss, sier han.

Å unngå en ydmykelse som i Stuttgart er en ting, men hva skal til for at Norge skal få poeng med seg hjem?

– Konsentrasjon, aggressivitet, å spille kompakt og være modige når vi får sjansen. Det er mange faktorer som skal til, men vi må prøve, sier Dæhli.

– Vi må spille opp mot vår beste kamp sammen, og vi må ha store prestasjoner fra de enkelte. Og så må vi jobbe sammen som bare det og løpe masse, sier Elabdellaoui.

– På en god dag, og det må vi ha, så tror jeg at vi kan ta en skalp, sier Moi.

