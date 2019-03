Berget matchvinner for Malmö

sport

Både Berget og Andreas Vindheim var i den svenske storklubbens startoppstilling, og etter ni minutters spill satte Berget inn målet som skulle vise seg å bli oppgjørets eneste.

Nordmannen resignerte tidligere denne måneden for Malmö etter et opphold i nordamerikanske Major League Soccer. Berget spilte også for den svenske storklubben i perioden 2015 til 2017.

Malmö-trener Uwe Rösler var meget godt fornøyd med laget sitt etter torsdagens seier mot AZ Alkmaar.

– Det var en veldig bra prestasjon mot et bra europeisk lag som nylig beseiret Ajax. De hadde et sterkt lag, og det viste vi at vi også hadde. Spillerne presterte både i angrep og defensivt, og vi skapte de beste sjansene, sa han til klubbens nettsider.

