King trente, Lagerbäck kan velge blant hele troppen

King sto over onsdag på grunn av stiv nakke, som Omar Elabdellaoui gjorde det tirsdag med vond ankel.

– Alle trente i dag, og ingen hadde problemer, sa landslagssjefen torsdag ettermiddag etter en treningsøkt som var helt lukket for utenforstående.

– Vi har jobbet med de viktigste bitene i forsvarsspillet vårt og i angrepsspillet. Når vi skal møte lag som vurderes som bedre enn oss, betones grunnprinsippene ekstra sterkt. Vi stengte treningen i dag og brukte nesten en time, halve treningen, på dødballsituasjoner, sa landslagssjefen.

Lagerbäck sa seg tilfreds med oppladningen i Oliva Nova, der laget har vært siden mandag. Den eneste gjenstående treningsøkten gjennomføres på kamparenaen Mestalla i Valencia fredag.

Vanskeligst i Europa

Han fikk spørsmål både fra norske og spanske journalister om hva det betyr at Spanias landslagssjef Luis Enrique har gjort store endringer i troppen og byttet ut flere av landslagets stjerner med nye navn.

– Det gjør det vanskeligere å forutsi laget, men jeg forventer at det blir 100 prosent samme stil og spillidé. Det er så liten kvalitetsforskjell mellom spillerne, at jeg ikke tror det vil bety mye. Kanskje kommer de til å ha litt mindre erfaring på banen, sa han.

– Jeg har stor respekt for Spania, og vi vet hvor vanskelig det blir. 100 prosent laginnsats er vår eneste sjanse til å ta poeng. Spania er kanskje den vanskeligste bortekamp man kan spille i Europa. Jeg håper på en god prestasjon som forstyrrer dem litt.

Ut over dødballtrening, både offensivt og defensivt, har Lagerbäck trent på andre måter å skape problemer for motstanderen.

– Vi har prioritert visse innslag i angrepsspillet som vi kan anvende, sa han, uten å ville utdype.

– Nei, for jeg vet ikke om det sprer seg til dem.

Mental utfordring

Helt sikkert er det at de norske må være svært disiplinerte for å ha noe å hente på Mestalla.

– Jeg vet ikke om vi skal kalle det kynisk eller 100 prosent konsentrert, det er omtrent samme sak, men vi må gjøre alt så rett som mulig og ikke gjøre feil, iallfall ikke på egen banehalvdel, sa landslagssjefen.

– Den mentale biten har veldig stor betydning. Det er veldig viktig at vi ikke står og titter på og blir imponert over hva noen heter. Vi må ikke bli frustrerte eller passive. Vi må opptre som vi gjorde i fjorårets kamper, men så må vi antakelig også opp et hakk, la han til.

