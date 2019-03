Ohi Omoijuanfo klar for Molde

sport

Spilleren var gjennom den medisinske testen før han skrev under for Molde.

– Ohi blir en sentral spiller som kan være et alternativ til Leke James på topp. Vi er utrolig godt fornøyd med at Ohi er klar. Dette er en gutt som kommer til å passe inn som hånd i hanske både på og utenfor banen her hos oss. Det er en spiller vi har ønsket hit lenge, og som vi er utrolige glade for at kommer til å bidra for Molde FK i 2019 sier manager Erling Moe.

Ifølge Romsdals Budstikke skal overgangssum være verdt sju-åtte millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for å komme hit, det er noe jeg gleder meg til. Molde er en toppklubb, og våre ambisjoner matcher. Både klubben og jeg ønsker å vinne noe og spille i Europa. Det blir godt å komme i gang, sier Ohi til moldefk.no

Ohi vokste opp i Oslo, og har spilt for Holmlia, Lillestrøm, Jerv og Stabæk. Han har også en rekke landskamper for Norge på G16, G17, G18, G19 og G21. I 2017 fikk han sin foreløpig eneste kamp for det norske A-landslaget.

Stabæk kunne ikke si nei på tilbudet fra Molde og tar derfor overgangen av spissen med fatning selv om situasjonen ikke var gunstig.

– Rent sportslig sett skulle jeg selvfølgelig gjerne sett at dette hadde skjedd på et tidligere tidspunkt. Det å miste en av våre beste spillere en drøy uke før seriestart er selvfølgelig ikke ideelt, sa Stabæk-trener Henning Berg til Asker og Bærum Budstikke.

Berg ser likevel realistisk på situasjonen.

– Men sånn er fotballen. Spillere blir solgt og kjøpt hele tiden, og for en klubb som Stabæk, så kan ikke vi si nei til en klubb som Molde når de kommer med et slikt bud, sier Berg. (©NTB)