Svensson venter tålmodig på sjansen

sport

Svensson har vært i troppen i samtlige landskamper under Lars Lagerbäck, og han fikk spilletid i 10 av de 12 første, men nå har han vært ubenyttet reserve sju ganger på rad, deriblant i alle høstens nasjonsligakamper.

– Jeg spiller mye på klubblaget og har en sterk posisjon der, men så er det en annen situasjon her på landslaget. Det må jeg bare takle. Laget har gjort det veldig godt i det siste, og Omar (Elabdellaoui) har spilt godt. Vi pusher hverandre på trening, og jeg føler jeg er i god form og klar hvis det trengs, sier han til NTB.

Han er helt fast på et AZ Alkmaar-lag som kjemper i tetsjiktet i nederlandsk æresdivisjon og sist helg slo Ajax, som nylig sendte Real Madrid ut av mesterligaen. For Norge har Elabdellaoui likevel eid høyrebacken siden i fjor sommer.

– Jeg trives godt med å være her og med det sosiale i troppen, men jeg har som alle andre lyst til å spille. Likevel er det slik at når du er med Norge og det gjelder landet ditt så må du se det i et større bilde, sier Svensson.

Det er sterk konkurranse om høyrebackplassen på landslaget.

– Omar er en god spiller, og i tillegg er Martin (Linnes) egentlig høyreback, sier Svensson. Linnes var i denne troppen omdefinert til midtbanespiller fordi de to andre gir fullgod dekning på høyreback, før han igjen ble omdefinert til venstreback etter Birger Melings forfall.

– Det er bare å jobbe videre, det er ikke så mye mer å gjøre. Ting kan endre seg fort i fotball slik at det blir bruk for andre, men nå ser laget veldig bra ut, og det er ikke så mye grunn til å gjøre en endring, medgir Svensson.

Uansett synes han det er gøy å være på samling for de første EM-kvalifiseringskampene.

– Det er to ekstremt kule kamper. Først borte mot Spania, så naboduellen mot Sverige på Ullevaal. Men vi vil helst sitte igjen med poeng, ellers blir det ikke så kult å se tilbake på det, sier han.

(©NTB)