Klæbo med ny seier etter Bolsjunovs stavbrekk

Lørdagens renn var fra start til slutt en kamp mellom de to gigantene. Klæbo ledet verdenscupen med 24 poeng på russeren før start. I et ellevilt renn der Klæbo falt og Bolsjunov brakk staven, var det til slutt duket for nordmannen.

Klæbo gjorde som han ville på oppløpet og vant foran canadiske Alex Harvey og Didrik Tønseth. Dermed tok han et langt skritt mot sammenlagtseieren i verdenscupen.

Bolsjunov klarte aldri å redde seg inn igjen etter stavbrekket. Han var i mål som nummer sju og ble slått med 17,4 sekunder. Dermed har Klæbo 52 sekunder på russeren sammenlagt i minitouren. Søndag avgjøres touren og verdenscupen med 15 kilometer jaktstart.

42 poeng skiller de to rivalene i verdenscupen sammenlagt, så søndagens renn blir en thriller.

Lørdag la Klæbo seg tidlig i front, og i en rask løype lå det ikke til rette for at noen kunne rykke ifra. Det passet Klæbo bra, mens det var tilsvarende dårlig for Bolsjunov.

Russeren holdt seg rolig litt bak de aller fremste, men mot den første innlagte spurten, med 15 bonussekunder i potten, plasserte han seg helt foran. De norske gutta hjalp Klæbo, og 22-åringen sikret flest poeng. Bolsjunov passerte derimot som nummer tre og tapte fem sekunder til Klæbo i minitour-sammendraget i Canada.

De to ble liggende i front, og Klæbo lot Bolsjunov ta drajobben. Omtrent 3,5 kilometer før slutt falt Klæbo i en sving. Han reiste seg mesterlig og tok også seieren i den andre og siste innlagte spurten. Igjen ble Bolsjunov treer og tapte ytterligere fem sekunder.

I en bakke mot slutten brakk Bolsjunov staven, men han fikk ny nesten umiddelbart. Han tapte likevel mye tid til teten, og måtte bruke krefter på å jage bakfra. Det klarte han ikke, og havnet til slutt 17,4 sekunder bak Klæbo, som var overlegen i spurten mot Harvey og Tønseth.

