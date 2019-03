Ramos-panenka knuste Norges poenghåp i Valencia

sport

En grov feilpasning fra Håvard Nordtveit kostet Norge dyrt. Det endte med straffespark, 2-1-scoring og knust poenghåp for Lars Lagerbäcks lag.

– Når det er 1-1 og ikke så mange minutter igjen, må vi holde hodet kaldt og ikke ta sånne sjanser. Vi slurver det til, og det er vår feil, sa Joshua King til TV 2.

Han tente håpet for Norge da han satte inn 1-1 på straffespark etter 65 minutter. Seks minutter senere var det Spanias stopperstjerne Sergio Ramos som kunne avgjøre fra krittmerket etter en grov tabbe i det norske forsvaret.

– Jeg går ikke herfra skuffet med prestasjonen til laget. Sist vi spilte mot et topplag, tapte vi 0-6 mot Tyskland. I dag kjempet vi til siste slutt, og de måtte virkelig skru opp for å vinne, sa King.

Rune Jarstein vartet opp med en rekke redninger, spesielt før pause. Uten en god keeper for Norge kunne det vært helt andre sifre.

– Jeg vil ikke gi noen vurderinger av enkeltspillere, utenom Rune. Han gjorde en veldig, veldig bra kamp, oppsummerte landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2.

– Det er ikke så mye å si om resultatet. De er bedre enn oss. Vi var for passive i første omgang, men vi møter et utrolig bra lag. Spillerne skal ha heder for at vi holder sifrene som det her, sa han videre.

Spania dominerte fra start

Spania kjørte over Norge i første omgang, men greide bare å overliste en storspillende Rune Almenning Jarstein én gang. Etter pause kom Norge noe bedre med og fikk en vei inn i kampen da Iñigo Martinez rev ned innbytter Bjørn Maars Johnsen på et norsk hjørnespark.

De spanske spillerne protesterte og diskuterte med dommeren i flere minutter, men King holdt hodet kaldt og banket ballen lavt i hjørnet bak David de Gea.

Da var Norge 25 minutter unna et usannsynlig poeng, men det varte bare fem minutter før Álvaro Morata stormet gjennom på et svakt tilbakespill fra Håvard Nordtveit og ble felt av Jarstein. Ramos var hissig da Norge fikk straffe, nå var han kald som is og lobbet ballen midt i mål mens Jarstein sprellet i hjørnet.

Etter å ha herjet med jevnbyrdige motstandere et helt år fikk Norge et brutalt gjensyn med lag fra fotballens toppsjikt på Mestalla. Sifrene kunne sett atskillig styggere ut, men Norge kunne også ha ranet med seg ett poeng.

Jarstein gikk i angrep på et norsk hjørnespark på overtid, og Spania måtte kjempe for poengene kampen ut.

Realitetssjekk

Etter en fjorårssesong hvor Norge førte spillet i alle sine kamper, knapt slapp til sjanser og gikk fra seier til seier, ble det en brutal realitetssjekk da et lag fra fotballverdens øverste hylle igjen sto på motsatt banehalvdel. Norge ble rundspilt og kunne takke flere kjemperedninger av Jarstein, noen klareringer i siste øyeblikk av Kristoffer Ajer og en porsjon flaks for at det bare sto 1-0 til pause.

Det kunne faktisk vært 1-1 etter en eventyrlig sjanse for Tarik Elyounoussis etter en halv time. Han lurer sikkert ennå på hvordan han kunne unngå å score da han nådde Markus Henriksens harde innlegg nesten på målstreken, men ballen traff ham feil og spratt utover i stedet for innover. Henriksen var først på returen, men skuddet ble blokkert av David de Gea.

Ellers handlet alt om Spania, og om Jarsteins kamp for å holde ballen ute av målet.

Spania angrep bevisst Norges høyreside og skapte stadig trøbbel der. Allerede etter fire minutter fikk Álvaro Morata ganske uforstyrret opp etter gjennombrudd der, men spissen uten landslagsmål på 500 dager nikket rett på Jarstein.

Overkjøring

Martin Ødegaard fikk overraskende tillit fra start, men han fikk en tøff økt. Etter sju minutter driblet han dypt på egen halvdel og mistet ballen, men ble reddet av Ajers klarering.

Etter et kvarter fortalte UEFAs statistikk om 77 prosent spansk ballbesittelse og 140-13 i fullførte pasninger. Ett minutt senere sto det 163-13 på skjermen, og ballen lå i Norges mål. Etter et langt spansk angrep spilte Jordi Alba vegg på kanten og stormet forbi Ødegaard og Omar Elabdellaoui. Innlegget satte Valencia-spiss Rodrigo Morata i mål fra kort hold.

Jarstein radet opp gode redninger, den beste da Morata satte hodet på Dani Parejos frispark i det 33. minutt. Spanias landslagssjef Luis Enrique forsto ingenting da det ikke ble mål.

Spania var klart best også etter pause og vant sjansestatistikken overlegent, men Norge slapp med 1-2 akkurat som på samme bane etter en lignende overkjøring i 2003.

Nå reiser landslaget hjem til Oslo for å møte Sverige tirsdag med stort resultatpress. Skulle det bli norsk tap da, vil Norge med stor sikkerhet være seks poeng bak 2.-plassen i gruppa etter bare to spilte kamper.

(©NTB)