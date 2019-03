Sverige slapp med skrekken mot Romania

sport

Scoringer av Robin Quaison og Viktor Claesson før pause sørget for svensk jubel på Friends Arena i Solna utenfor Stockholm. Gjestenes Claudiu Keseru skapte spenning da han reduserte etter en snau time, men Sverige klarte å ri inn seieren og i rute før de møter Norge i Oslo tirsdag.

Det var riktig nok nære at det gikk galt for svenskene. To minutter på overtid var Romania uhyre nære å stilne Friends Arena. Heldigvis for Sverige vartet Robin Olson opp med en viktig redning på en avslutning fra kort hold.

To raske scoringer

Etter en tam åpning i Solna utenfor Stockholm fikk gjestene en brukbar mulighet etter en drøy halvtime. Romania fikk frispark i god posisjon, men skuddet fra cirka 25 meter snek seg utenfor. Sveriges keeper Robin Olson så ut til å ha god kontroll.

Så smalt det i den andre enden. Sverige rullet fint opp, spilte seg fri på venstrekanten og slo hardt inn langs bakken. Etter litt klabb og babb lurte Quaison inn 1-0 for hjemmelaget.

Fem minutter før pause ble det mer hjemmejubel da Claesson hamret inn 2-0 nede i det venstre hjørnet.

Like etter hvilen var svenskene utrolig nære å punktere kampen, men en Romania-spiller forhindret så vidt at målscorer Quaison fikk en eventyrlig mulighet. Istedenfor ble det fornyet spenning.

For etter en snau time reduserte Romania. Keseru stanget inn reduseringen og ga gjestene håp om poeng i den tøffe bortekampen.

Store sjanser

Kampen åpnet seg virkelig etter en tam start. Fem minutter etter reduseringen var Sverige nære på. Emil Krahft ble spilt igjennom alene med keeper, men fra ganske skrått hold ble avslutningen reddet av Romania-keeper Ciprian Tatarusanu.

Romania jaktet poeng, men det var Sverige som skapte de store sjansene utover i den andre omgangen.

Keeper Tatarusanu vartet opp med en feberredning på en heading fra Marcus Berg etter 84 minutter. Minuttet senere var samme mann farlig frampå, men avslutningen fra god posisjon snek seg utenfor.

På overtid var Sveriges store spisshåp Alexander Isak (19) nære å øke til 3-1. Han snurret rundt med Romania-forsvaret, og kun en god redning hindret talentet å punktere kampen.

To minutter på overtid var Romania uhyre nære å stjele med seg et poeng, men svenskene slapp med skrekken da gjestene avsluttet rett på Robin Olson.

Lustig-skade

Et lite skår i gleden for Sverige kom allerede etter 24 minutter. Da hinket høyreback Mikael Lustig, med bakgrunn i Rosenborg, av banen med skade. Han ble erstattet av Emil Krafth. Det er usikkert om Lustig kan spille mot Norge på Ullevaal tirsdag.

I den andre kampen i Norges gruppe kriget Malta seg til 2-1-seier hjemme mot Færøyene.

Gjestene var riktignok svært nære å sjokkere. Etter en drøy time misbrukte de et straffespark etter en situasjon der hjemmelagets Andrei Agius ble utvist. Men selv med en mann mer klarte ikke gjestene å få med seg poeng fra Attard.

(©NTB)