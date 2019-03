Vålerenga utnyttet Frisk Askers hjemmeproblemer

sport

Dermed står det 1-1 sammenlagt i semifinaleserien mellom de klubbene. Torsdag lå Frisk Asker under med to mål, men satte inn en kraftig sluttspurt og snudde til 4-3-seier etter forlengning.

Det var de oransjekleddes femte strake borteseier i sluttspillet. Foran egne supportere kladder det derimot for Frisk. I kvartfinalen mot Lillehammer tapte laget tre av tre hjemmeoppgjør, men den knallsterke borteformen tok dem likevel videre.

I lørdagens kamp startet det bra da Hampus Gustafsson ga vertene 1-0 nesten halvveis ut i midtperioden, men Vålerenga slo knallhardt tilbake. Mål fra Morten Ask, Oskar Ekelund og Martin Røymark gjorde at gjestene ledet 3-1 før tredje periode. To av VIF-målene kom i overtallsspill.

Victor Björkung reduserte da det var i overkant av tolv minutter igjen, men Tobias Lindström punkterte kampen da han ordnet 4-2. Den svenskfødte norske landslagsspilleren hadde også målgivende på to av Vålerengas scoringer.

Neste kamp i semifinaleserien går i VIFs midlertidige hjemmearena på Furuset mandag kveld.

Storhamar leder 1-0 sammenlagt over Storhamar i den andre NM-semifinalen. Lagene møtes på nytt søndag.

(©NTB)