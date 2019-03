Klæbo rykket og vant verdenscupen etter thriller: – Fikk det som jeg ville

sport

Klæbo gikk ut 52 sekunder foran russeren, men ble hentet inn av ham og hjemmehåpet Alex Harvey omtrent halvveis ut på søndagens 15 kilometer lange jaktstart i fri teknikk.

Trioen skulle til slutt gjøre opp om seieren i Québec, og da var regnestykket om sammenlagtseieren i verdenscupen enkelt: Den første av Klæbo og Bolsjunov i mål ville sikret seg sammenlagtkula og seier i den canadiske minitouren.

– En så spennende avslutning har vel langrennshistorien aldri hatt, sa NRKs eksperkommentator Torgeir Bjørn før målgang.

Løperne fulgte hverandre som skygger, men i den siste bakken var Klæbo i en klasse for seg og rykket ifra konkurrentene. 22-åringen sikret med det seieren i løpet og forsvarte forrige sesongs sammenlagtseier i verdenscupen.

Klæbo endte nøyaktig 100 poeng foran Bolsjunov i sammendraget. Sjur Røthe ble nummer tre, men havnet til slutt hele 743 poeng bak lagkameraten.

Harvey slo Bolsjunov i søndagens spurt og ble nummer to i det som var canadierens siste renn på toppnivå. 30-åringen hadde beste etappetid.

Slapp dem innpå

Tross et forsprang på et snaut minutt valgte trønderen å slippe Harvey og Bolsjunov innpå seg med vilje. Det skulle vise seg å være et genitrekk.

– Jeg hørte dem gikk fort bak. Det var mye vind ute, så jeg var lite gira på å gå alene, så jeg var veldig glad da dem kom opp. Jeg synes ikke farten var så altfor stor, så da fikk jeg det som jeg ville og hadde masse krefter på slutten, sa Klæbo til NRK etter triumfen.

Trønderen la ikke skjul på at han ikke følte seg like pigg som da han vant lørdagens fellesstart.

– Jeg kjenner at jeg er sliten. Det begynner å tære på nå, og jeg tror jeg tok ut vel mye i går. I går hadde jeg en kjempedag, og i dag var jeg ikke like pigg.

I tillegg til sine to sammenlagttriumfer står Klæbo nå med totalt 27 enkeltseirer i verden

Iversen på 5.-plass

Et drøyt minutt bak palltrioen fulgte fem nordmenn i et sjumannsfelt. Francesco De Fabiani var derimot sterkest i feltet og sikret 4.-plassen like foran Emil Iversen og Federico Pellegrino.

Simen Hegstad Krüger ble nummer sju, mens Didrik Tønseth, Sindre Bjørnestad Skar og Sjur Røthe fulgte på plassene bak. Hans Christer Holund ble nummer 14, mens Eirik Brandsdal havnet på 21.-plass.

Pål Golberg ble Norges dårligste på 30.-plass av 72 startende.

(©NTB)