Maars Johnsen: – Jeg er klar for det treneren ønsker

– Vi hadde to hjørnespark på rad, og på det første merket jeg at jeg ble holdt. På det neste prøvde jeg å gå mot ballen, men han holdt meg igjen. Jeg tenkte at jeg kunne legge meg eller prøve å stå på beina, men kom til at det var best å vise at jeg ble hindret. Dommeren hadde sett hva som skjedde på den første corneren og var forberedt på at det kunne skje igjen, så han dømte straffe, sa han.

De spanske spillerne protesterte voldsomt, men Joshua King holdt hodet kaldt og scoret.

– Josh satte den inn veldig pent, men det var skuffende at vi ikke fikk poeng. Vi burde greid det, men slik er fotball. Nå må vi bare se mot kampen mot Sverige, sa Maars.

Han satte pris på å stå fram i duellene mot de spanske stjernene.

– Jeg vet at (Sergio) Ramos er en av verdens beste, og jeg duellerte også med den andre stopperen, (Iñigo) Martinez (som forårsaket straffesparket). Jeg fikk et gult kort, men jeg tror det var fordi jeg hoppet før dem. Da legger de seg og holder seg til ansiktet og tar det ikke som menn. Jeg gjør det samme neste gang, sa han.

Han avsluttet kampen med bandasjert hode etter en duell mot Ramos i sluttminuttene.

– Det er bare et lite kutt, som kanskje må sys med et sting, sa han.

I kampens siste angrep nikket han rett utenfor, men var vinket av for offside. Nå ser han fram mot tirsdagens nabooppgjør mot Sverige.

– Vi viste i dag at vi kan gjøre det vanskelig for Spania på deres hjemmebane. Denne kampen bør gi oss selvtillit. Det var noe helt annet enn 0-6-tapet for Tyskland, selv om resultatet ikke ble slik vi ønsket, sa han.

Spissen som i november scoret det viktige utligningsmålet i Slovenia som innbytter er klar for å bidra med det Lars Lagerbäck vil ha fra ham.

– Jeg håper alltid å få starte, men jeg er rede når som helst. Om treneren vil sette meg inn for å endre kampen, som i dag, så er jeg klar.

