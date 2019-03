Thoresen ut med skade i Storhamars overtidstap

sport

Veteranen pådro seg skaden tidlig i 2. periode etter en duell med vertenes Jacob Lagacé. Thoresen prøvde å spille videre, men gikk til slutt av banen.

Storhamar-trener Fredrik Söderström var spøkefull da han snakket med TV 2 under semifinalekampen.

– Han skulle på kino i kveld, så han var tvunget til å gå tidligere, humret svensken.

– Han fikk seg en smell. Jeg tror vi tar det sikre framfor det usikre med tanke på det legen og fyisoen valgte å gjøre. Jeg vet ikke så mye mer, sa han videre.

Overtidsscoring

Selve kampen endte 3-2 til Stavanger Oilers etter forlengning. Philip Lane ble matchvinner da han scoret 45 sekunder ut i overtidsperioden. Dermed står det 1-1 i semifinaleserien. Vertene kunne juble for seier selv om de også i søndagens oppgjør var klart underlegne i skuddstatistikken.

To dager tidligere var de nest best i alt da Storhamar overbevisende vant 5-2 i egen hall. Også i Stavanger var hedmarkingene det dominerende laget. Gjestene kom til klart flest skudd på mål, og de rykket først opp i føringen halvveis ut i 2. periode. Troy Josephs scoret da på en pasning fra Christian Bull.

Det tok sin tid før Stavanger Oilers virkelig våknet, men i tredje periode greide vertene å få lystigere tall i skuddstatistikken. Med flere avslutninger kom også uttellingen. Seks minutter ut i tredje periode utlignet Lagacé til 1-1.

Står likt

Oilers-fansen øynet seieren da Stephan Vigier la på til 2-1 med underkant av tre minutter igjen, men Robin Dahlstrøm tvang fram forlengning med sin utligning 53 sekunder senere.

Med overtidsscoringen til Lane sørget Stavanger Oilers for at Storhamar ikke fikk festet et jerngrep i semifinalen. Lagene møtes på nytt i Hamar tirsdag. Det er høyst usikkert om Thoresen rekker den.

Det står også 1-1 sammenlagt mellom Vålerenga og Frisk Asker i den andre semifinaleduellen.

