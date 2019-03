Frankrike herjet med Island

sport

Frankrike hadde ballen så å si hele tiden, og det var vanskelig for islendingene å holde unna. Bare 12 minutter var spilt da Samuel Umtiti gjorde 1-0 etter å ha blitt satt opp av Kylian Mbappe.

2-0-scoringen til Giroud i 2. omgang var av den enkle sorten. Den 32-årige Chelsea-spissen nærmest puffet ballen over mål med lysken uten at han ble presset all verdens.

Scoringen til Giroud var hans 35. på landslaget. Dermed passerte han David Trezeguet på listen over nasjonens mestscorende.

Giroud kunne ha scoret flere. Scoringen hans bare minutter etter 2-0-målet ble korrekt annullert for offside.

Frankrike tok helt over etter 2-0-scoringen. Da forsvant all nervøsitet.

Det aller flotteste målet var 3-0-målet. Pasningene fløt som kniv i smør mellom de blå før Kylian Mbappe fikk æren av å sette ballen. Antoine Griezmann puttet det fjerde med en fem-seks minutter igjen å spille.

