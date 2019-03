Klæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger

sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) la etter søndagens verdenscupfinale i canadiske Quebec ut listen over hvilke løpere som har sikret seg mest premiepenger i løpet av sesongen.

På kvinnesiden er det verdenscupvinner Ingvild Flugstad Østberg som troner øverst. Gjøvik-jenta hentet inn 175.900 sveitser franc, tilsvarende 1.508.571 kroner i premiepenger etter dagens kurs. I tillegg til seier i verdenscupen vant 28-åringen også Tour de Ski og fem VM-medaljer (tre sølv og to bronse).

Therese Johaug var suveren på distanserenn helt til helgens minitour i Canada. Langrennsstjernen fra Dalsbygda gikk inn 1.255.355 kroner. Det førte 30-åringen opp på en andreplass på pengelisten. Russiske Natalja Neprjajeva ble nummer tre med sine 1.023.366 kroner.

Eventyrlig for Klæbo

På topp 20-listen finner vi også Maiken Caspersen Falla (429.000 kroner), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (240.000) og Heidi Weng (180.000).

På herresiden var Johannes Høsflot Klæbo ikke overraskende suveren. 22-åringen har tilført bankkontoen 1.779.982 kroner. Også Klæbo avgjorde verdenscupen til sin fordel under verdenscupfinalen i Canada.

Russiske Aleksandr Bolsjunov, som ble nummer to i verdenscupen, ble også nummer to på listen over premiepenger. Russeren tok med seg 1,2 millioner kroner.

Røthe på tredje

På denne listen kom Sjur Røthe på tredjeplass med 760.000 kroner.

Deretter følger Simen Hegstad Krüger (61.050), Emil Iversen (511.000) og Didrik Tønseth (504.000). Martin Johnsrud Sundby endte på niendeplass med 360.000 kroner.

På topp 20-lista finner vi også Eirik Brandsdal (304.000) og Sindre Bjørnestad Skar (289.000).

