RBK vant stort i generalprøven, Reginiussen skadd

David Akintola, Djordje Denic og Pål André Helland scoret hver sin gang for de regjerende seriemesterne. Skåret i gleden var at forsvarsveteranen Tore Reginiussen måtte forlate banen med skade etter kun 16 minutters spill.

– Jeg har hatt litt stram hamstring den siste uken, kjente det igjen nå og derfor tok vi ingen sjanser, sa Tore Reginiussen til Eurosport i pausen.

Gjestene fra Trondheim startet forrykende på bortebane og tok ledelsen allerede etter 14 minutters spill da David Akintola fikk avslutte fra kloss hold etter et hjørnespark fra Pål André Helland.

Endringer

Reginiussens skade tvang RBK-trener Eirik Horneland til å gjøre flere rokeringer i laget. Marius Lundemo ble flyttet ned som midtstopper, mens innbytter Djordje Denic tok hans plass på midtbanen.

Nevnte Denic hadde kun vært på banen i to minutter da han økte til 2-0. Pål André Helland plukket opp en retur etter et skudd fra Alexander Søderlund og fant Denis ledig i god posisjon. Serberen satte enkelt inn 2-0.

Åtte minutter ut i annen omgang ble nevnte Helland frispilt av Mike Jensen, og alene med keeper satte vingen ballen sikkert i mål til 3-0.

Ingen nedtur

Alexander Søderlund var tilbake i RBKs startoppstilling mandag etter å ha slitt med en liten strekk den siste tiden. Med var imidlertid ikke Nicklas Bendtner.

Dansken kom sent i gang med sesongoppkjøringen som følge av at soningen av fengselsdommen han ble ilagt etter den mye omtalte taxituren i København i fjor. Måltyven har sonet sin straff med fotlenke.

– Nicklas og jeg har en felles forståelse av at han har for tynt grunnlag etter at vi kom hjem fra Marbella, til å bidra i dag, sa Eirik Horneland til Adresseavisen i forbindelse med mandagens kamp.

Hvorvidt dansken er aktuell for RBK-troppen til serieåpningen borte mot Bodø/Glimt kommende søndag er ikke kjent.

Heller ikke Even Hovland eller Anders Konradsen var med for RBK mandag.

