Horneland lover ikke Bendtner spilletid i serieåpningen

– Nicklas har trent godt i dag og skal fortsette å trene godt fremover. Ellers er det ikke noe nytt, sier en ordknapp Eirik Horneland til NTB på Eliteserie-kickoffen på Ullevaal Stadion.

3-0 over svenske Norrköping var Hornelands andre seier som Rosenborg-trener siden han tok over etter forrige sesong. På seks treningskamper har det blitt fem tap (for Slavia Praha, Aarhus, Ranheim, Brann og Molde) og bare to seirer (over Sundsvall og Norrköping). Søndag sesongåpner de borte mot Bodø/Glimt.

Fellesnevneren for alle kampene er at Rosenborg har stilt uten deres danske stjernespiss Nicklas Bendtner. Han var tilbake på RBK-trening for en drøy måned siden etter å ha sonet 50 dager for vold mot en taxisjåfør i København, en hendelse som fant sted i oktober 2018.

Bendtner var toneangivende for RBK i sin første sesong og scoret 19 mål på 29 kamper, mot svake fem mål på 23 kamper i 2018. Dansken ble likevel den store helten i cupfinalen med to scoringer og en målgivende i 4-1-seieren over Lillestrøm.

Nå, drøye fem måneder etter cuptriumfen, ryktes han å være langt unna fotballform. Dermed står også serieåpningen mot Bodø/Glimt i fare for 31-åringen.

– Han må komme i gang igjen og trene. Nå skal vi samle troppene og velge det beste laget før Bodø-kampen.

