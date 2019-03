sport

Tirsdag la han pasningen som til slutt havnet på hodet til Ola Kamara på overtid. Det ga 3-3 mot Sverige etter en ellevill avslutningen.

Norge ga fra seg 2-0-ledelsen. – Jeg tenkte ikke på annet enn å få ballen inn så fort som mulig, sier Ødegaard om utligningen.

Han spilte fra start mot Spania, men ble tatt ut i en god periode etter 55 minutter. Tirsdag fikk han 90 minutter mot Sverige på en krevende bane.

Ødegaard har brukt marsdagene til å slå seg inn på laget.

– Alle vil representere Norge. Det er noe av det største man kan gjøre som fotballspiller i Norge. For meg personlig har det vært stort og kult å få oppleve (to kamper i kvalifiseringen). Vi skulle gjerne hatt en seier i dag (mot Sverige) for å toppe det, sier Ødegaard til NTB.

Jevnt

– Jeg tror Spania blir tøffe. De er bedre enn resten. Det må vi alle erkjenne. Bak der med Sverige, Romania og oss er det veldig jevnt synes jeg. Men vi viser i dag at vi i lange perioder er like gode eller bedre enn Sverige, sier Ødegaard.

De to beste i puljen kvalifiserer seg til EM neste år. Skulle Norge havne fra nummer tre og ned, har laget en ekstra sjanse i nasjonsligaen.

EM-kvalifiseringen fortsetter for Norges del hjemme mot Romania 7. juni. Tre dager senere venter Færøyene borte.

Ødegaard er utlånt fra Real Madrid til Vitesse. Spanske fotballeksperter mener nordmannen framtid i den spanske klubben vil bli avgjort til sommeren.

Ødegaards melding er klar. – Jeg føler at jeg har tatt et par steg denne sesongen, sier han.

