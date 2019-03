Forbauset Lagerbäck satt på benken og småsvor

sport

– Oddsen på at kampen skulle bli slik? Jeg tror ikke jeg kan telle så langt. På 2-0 skal vi kontrollere det, men jeg synes ikke vi fungerte det som lag overhodet. Samhandlingen var ikke som den skulle, og vi tok feil beslutninger, sa han.

– For å sitere Ulf Lundell var det virkelig «öppna landskap». Det var en åpen kamp der det gikk som «sjutton» hele tiden, og jeg satt for det meste og småsvor litt på benken med tanke på beslutningene som ble tatt, sa han.

– Jeg er iallfall takknemlig for at vi fikk 3-3 med kampens siste berøring.

Han mener at han har en jobb å gjøre før neste samling i juni.

– I fjor gjorde vi ikke en eneste kamp som denne, og jeg kan ikke tenke meg at vi gjør det igjen. Jeg må jobbe med det, for at vi igjen skal klare å være kjølige og opptre som et lag.

Norge var ikke mange minutter unna sin åttende strake hjemmeseier, og ville i så fall vært likt med Sverige og Romania i kampen om 2.-plassen bak Spania. Nå er det i stedet tre poeng opp til svenskene, men om det ikke var for Ola Kamaras utligning på overtid ville det vært seks.

– Det er stor forskjell mellom uavgjort og tap. Regner vi inn at de taper borte mot Spania, og vi greier å slå Romania hjemme i juni, så er vi likt, sa han.

Han kan ikke huske at et av hans landslag har gitt fra seg en 2-0-ledelse.

– Sverige var aggressive i forsvarsspillet og flinke i gjenvinning, men vi burde håndtert det bedre. Det er definitivt ikke bra at vi slipper til så mange sjanser, sa Lagerbäck, som fra analyseansvarlig hadde fått vite at svenskene vant sjansestatistikken 8-5.

Rune Almenning Jarstein er spilleren han trakk fram.

– Rune kom opp og gjorde en god jobb på corneren som ga 3-3 i tillegg til at han var god i målet. Det var nok det som gledet meg mest med kampen, sa han.

I juni venter kamper hjemme mot Romania og borte mot Færøyene. Da trenger Norge seks poeng for å gå til høsten med en god sjanse i kampen om topp-to-plassering.

