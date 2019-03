Gordon Taylor slutter som PFA-sjef i høst

sport

Han slutter når en uavhengig gjennomgang av foreningens struktur og økonomi er avsluttet, og når en etterfølger er funnet. Det ble klart på foreningens årsmøte i Manchester, et møte som var utsatt fra i fjor høst. I praksis betyr det at Taylor fungerer i jobben til neste årsmøte i november.

Han skal ifølge PFAs nettsted bidra i jakten på en ny leder.

I fjor stilte 300 profilerte spillere seg bak et opprop med krav om Taylors avgang. Bakgrunnen var en konflikt mellom ham og styreleder Ben Purkiss.

Taylor har måttet tåle kritikk for sin høye lønn (vel 2 millioner pund i året), men 74-åringen sier at han er stolt av arbeidet han har gjort siden han overtok som PFA-leder i 1981.

– Hver avgjørelse jeg har truffet har vært i medlemmenes interesse, og jeg mener det vil vise seg at PFA, som er verdens eldste og mektigste idrettsfagforening, er sterkere enn noen gang, sier han.

– Siste del av 2018 var en ekstremt vanskelig tid for den hardt arbeidende, fremragende staben i PFA. Mange av angrepene mot vår organisasjon og dens ledelse i mediene var både ubegrunnede og urettferdige. Det er riktig at medlemmene i styret ikke alltid har vært enige, men etter en rekke møter de siste månedene er vi nå enige om den beste veien framover for organisasjonen.

Taylor har fått mye av æren for at fagforeningen har forhandlet seg fram til inntekter fra Premier League som nå beløper seg til om lag 275 millioner kroner årlig. I 2001 satte han hardt mot hardt og fikk 99 prosent av medlemmene til å stille seg bak en trussel om streik dersom PFAs krav ikke ble innfridd. Det førte til at man fikk etablert rett til en andel av TV-rettighetspakken.

