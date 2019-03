LSK med mesterligafarvel foran rekordpublikum

sport

Særlig imponerte keeper Cecilie Fiskerstrand, som etter et tidlig baklengsmål stengte buret og radet opp fantomredninger.

Muligheten til avansement var i praksis knust med Barcelonas 3-0-seier på hjemmebane forrige uke, men LSK lokket likevel et rekordstort publikum til Åråsen. 5655 tilskuere er det største publikumstall for en klubbkamp i Norge utenom cupfinaler.

Oppgaven ble helt umulig da den nederlandske verdensstjernen Lieke Martens på vakkert vis ga Barcelona ledelsen i det 7. minutt. Venstreback Melanie Serrano brøt gjennom på siden og la inn til Mariona Caldentey, som pent dyttet ballen ut til Mertens. Hun dempet den og skrudde den i krysset.

LSK måtte dermed score fem ganger for å ta seg videre, og det var laget aldri i nærheten av å greie, men det gikk ikke ut over innsatsviljen. LSK nektet Barcelona en ny målfest og skapte selv flere sjanser som kunne gitt minst uavgjort i returkampen.

Emilie Haavi fikk den første store sjansen da hun prøvde seg med et volleyskudd fra god posisjon etter innlegg fra Therese Åsland i første omgang,

Ingrid Syrstad Engen fikk en god mulighet til å gjøre 1-1 i det 56. minutt da hun etter innlegg fra Haavi og en hælflikk fra Guro Reiten kom til skudd fra god posisjon, men hun traff ikke mål.

Barcelona var klart best på Åråsen, men Cecilie Fiskerstrand i hjemmemålet forhindret et styggere tap for vertene. Hun sto for en rekke flotte redninger og hadde også marginene på sin side da Maria León nikket i stolpen tidlig i 2. omgang.

(©NTB)