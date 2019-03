Mjelde-volley på overtid sendte Chelsea til mesterligasemifinale

sport

Den norske landslagskapteinen dukket opp ved lengste stolpe etter et langt løp og skjøt Karen Carneys innlegg i mål på volley. Inntil da så kampen ut til å gå til ekstraomganger etter at PSG foran et stort og entusiastisk hjemmepublikum hadde utlignet London-lagets 2-0-ledelse fra hjemmekampen.

Kadidiatou Diani gjorde 1-0 etter en fin kontring rett etter pause, og en fæl tabbe av keeper Ann-Katrin Berger ga PSG 2-0-ledelse ni minutter senere, Målvakten fanget et hjørnespark ved stolpen, men glapp ballen og så den forsvinne i mål via kneet.

Berger virket utrøstelig, men Mjelde var blant de første spillerne som var borte og klappet på henne. Enda bedre trøst var utvilsomt reduseringsmålet som sendte Chelsea til semifinale med 3-2-seier sammenlagt.

Berger revansjerte seg med flere gode redninger før Mjelde ble matchvinner.

Mjelde var først nylig tilbake etter langtidsskade, men hun storspilte ifølge Chelseas nettsted i begge kamper mot PSG.

Hegerberg videre

Motstander i semifinalen blir tittelforsvarer Lyon, som med Ada Hegerbergs hjelp fortsetter jakten på en fjerde strake mesterligatittel. Caroline Graham Hansen og Wolfsburg måtte finne seg i å ryke ut mot Lyon for fjerde sesong på rad.

– Vi gjorde en enorm kamp. Vi snakker ikke mye før kampene, men vi gjør det på banen. Jeg er stolt av dette laget, sa Hegerberg etter 4-2-seieren på bortebane, ifølge Lyons nettsted.

Det var et revansjoppgjør for fjorårets finale, som Lyon vant etter ekstraomganger. Spenningen levde etter Lyons 2-1-seier hjemme sist uke, men Dzsenifer Marozsán ga gjestene en tidlig ledelse da hun skjøt et frispark fra kanten rett i mål.

Wendie Renard doblet ledelsen på straffespark etter at Hegerberg ble felt av keeper Almuth Schult, og ved pause var Lyon nesten videre med 2-0-ledelse og 4-1 sammenlagt.

Pernille Harder skapte ny spenning med to raske mål tidlig i 2. omgang, 2-2-målet med fin assist fra Hansen.

Ikke redd

– Jeg var aldri redd selv om de utlignet. Det er mye vi kan forbedre, men vi jobber hver dag for å bli bedre, sa Hegerberg.

To mål av Eugénie Le Sommer knuste spenningen igjen, i en kamp der Kristine Minde kom inn for Hansen de ti siste minuttene. Hegerberg pådro seg et gult kort.

Bayern München er i semifinale for første gang etter å ha knust Slavia Praha 5-1 i returkampen og 6-2 sammenlagt. Svenske Fridolina Rolfö, som scoret bortemålet i Tsjekkia, satte inn det første målet i returkampen.

I semifinalen venter Barcelona, som slo LSK Kvinner 1-0 borte og 4-0 sammenlagt.

Semifinalene spilles de to siste helgene i april. Lyon og Bayern München har hjemmekamp først.

