Larvik vedtok videre drift, men eliteserieplassen er fortsatt i fare

Dermed er det fortsatt usikkert om klubben som i årevis har vært et flaggskip i norsk klubbhåndball kan spille i kvinnenes eliteserie neste sesong.

Det ble valgt nytt styre under årsmøtet. Marion Eriksen Wold ble ny styreleder etter Cathrine Svendsen, som tidligere hadde varslet sin avgang.

– Det er spennende og givende å ta over. Jeg vet det kommer til å bli mye jobb, men mange frivillige har meldt seg for å gjøre en innsats, sa hun til Østlands-Posten.

Næringslivslederen Merete Berdal har sammen med Anja Hammerseng-Edin jobbet hardt med redningsaksjonen. Hun presenterte resultatet for årsmøtet.

– Det har ikke vært mulig å komme i mål med alt i de tre ukene vi har holdt på, men vi har fått god oversikt over situasjonen. Skissene vi har til løsning gir grunnlag for fortsatt drift, sa hun ifølge Østlands-Posten.

Det ligger an til en ny drøy måned med spenning rundt klubbens framtid. 30. april avgjøres det om Larvik får elitelisens. Eliteserienemnda innstilte for to uker siden på at Larvik ikke får lisens.

Larvik fristilte i slutten av februar samtlige spillere og ansatte på grunn av en svært presset økonomisk situasjon. Redningsaksjonen har fått inn om lag 2,5 millioner kroner.

Nå skal det nye styret i gang med å forhandle nye kontrakter med spillere og administrasjon. Budsjett og handlingsplan skal legges fram på et nytt ekstraordinært møte.

