Rekdal fritatt som Start-trener: – Sjokkert og overrasket

sport

Det opplyste Kristiansand-klubben selv i en pressemelding torsdag.

Joey Hardarson og Andreas Jensen vil lede 1.-divisjonslaget i tiden framover. Operativ sportslig leder Atle Roar Håland vil også inngå som en del av teamet rundt A-laget.

– Ettersom dette er en personalsak, ber vi om forståelse for at vi ikke kan gå ut med detaljer, sa styreleder Monica Grimstad under torsdagens pressekonferanse.

Nyheten kom to dager før Start serieåpner hjemme mot Aalesund. Klubben rykket ned fra Eliteserien forrige sesong.

– Det er aldri en god timing for en personalsak, sier Christopher Langeland, som er styreleder i investorselskapet «Start En Drøm AS».

Rekdal er sjokkert

Den pågående personalsaken skal ha vært ukjent for hovedpersonen selv.

– Jeg har i dag muntlig fått overrakt beskjed om at jeg inntil videre er fratatt alle oppgaver som hovedtrener for IK Start. Beskjeden kom som lyn fra klar himmel, uten noen forutgående prosess, verken skriftlig eller muntlig forvarsel. At det skal eksistere en «pågående personalsak» har vært ukjent for meg fram til klubben i dag publiserte sin pressemelding, skriver Rekdal i en pressemelding.

– Jeg ber om forståelse og respekt for at jeg inntil videre verken kan eller vil kommentere dette ytterligere. Jeg er både sjokkert og svært overrasket.

Klager fra støtteapparatet

Fædrelandsvennen erfarer at saken omhandler Rekdals fokus de siste månedene og at det skal ha kommet klager fra støtteapparatet til ledelsen etter oppholdet på Marbella.

Kai Rune Karlsen i supporterklubben Tigerberget er meget overrasket over nyheten.

– Jeg er i sjokk og er veldig spent på hva som kommer fram på pressekonferansen. Men når det går til det skrittet at de oppretter personalsak to dager før serieåpning så virker det jo som det er noe dramatisk vi ikke har fått innblikk i, sier Karlsen til VG og fortsetter:

– Vi er vant med dramatikk i Start, og det er nesten ingenting som overrasker, men nå ble jeg overrasket.

Trenerendringer

Start har gjort flere trenerendringer siden investorgruppen «Start En Drøm AS» sprøytet penger inn i klubben i 2017. Steinar Pedersen fikk sparken selv om han hadde sikret opprykk til eliteserien samme år.

Erstatteren Mark Dempsey måtte takke for seg etter en svak vårsesong i fjor og ble erstattet av Rekdal. Tross bedringer i resultatene klarte klubben ikke å berge plassen.

NTB har ikke lykkes med å komme i kontakt med Kjetil Rekdal.

(©NTB)