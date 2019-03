Idrettspresident Tvedt vraket av valgkomiteen: – De spiser sine ledere

sport

Fredag ble det klart at idrettsforbundets valgkomité innstiller Mollekleiv som presidentkandidat for neste fireårsperiode. Tvedt var ikke selv til stede under pressekonferansen på Ullevaal stadion fredag formiddag.

– Jeg er veldig skuffet, for jeg var beredt på å ta fire nye år, sier han til NTB.

Tvedt har vært idrettspresident siden 2015. Han er usikker på om han stiller til gjenvalg på tinget i Lillehammer i slutten av mai.

– Jeg skal tenke meg om og gå noen runder med mine vokse barn og dem som står meg nærmest. Jeg kommer til å sette idretten først.

Hardkjør

Han gjør et poeng av at idrettspresidenter de siste 20 årene aldri har klart å bli gjenvalgt.

– Idretten spiser sine ledere. Jeg har brukt fire år på å bygge opp et internasjonalt nettverk og hatt 180 reisedøgn i året. Dette er et arbeid jeg har veldig lyst til å videreføre, sier Tvedt.

Idrettsforbundet har vært utsatt for hard kritikk både fra Riksrevisjonen og allmennheten for bruk av offentlige midler i Tvedts periode som president. Tvedt selv mener han har jobbet hardt for å rydde opp i rotet de siste årene.

– Jeg har jobbet med mange ting en idrettspresident ikke skal gjøre. Jeg har stått i spissen i åpenhetsdebatten og har også måttet svare på forhold som ikke var fra min tid som idrettspresident. Organisasjonen er nå restrukturert og beredt på framtiden, men slikt har sin pris. Det var mitt valg å stå i de vanskelige valgene.

Stolt

– Hva tenker du om å bli vraket av dine egne?

– Jeg har respekt for jobben valgkomiteen gjør. De står fritt til å ta sine valg. Med et slikt medietrykk som det har vært i min periode, er det forståelig at det er delte oppfatninger om meg. Det er ting jeg skulle sett hadde vært gjort annerledes, men de siste dagene har vist at det til og med er mulig å gjøre feil selv for medieledere, sier Tvedt til NTB.

– I 2015 ble jeg enstemmig valgt. Vi har levert 100 prosent av det som ble nedfelt i det idrettspolitiske dokument, og det skal jeg redegjøre for på tinget, legger han til.

Tvedt er stolt over mye av det han har oppnådd som øverste sjef for norsk idrett.

– Vi har aldri hatt flere medlemmer aktivitet eller resultater på toppnivå enn nå. Jeg er opptatt av å levere kvalitet, og de internasjonale resultatene er jeg spesielt stolt av, sier han.

(©NTB)