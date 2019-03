sport

Norges Fotballforbund (NFF) opplyser at de ikke ønsker at Jerv skal ta den lange reisen fra Grimstad til Tromsø når det ikke er noen garantier for at kampen blir spilt. Opprinnelig skulle den gå søndag klokken 18.00.

Tidligere i uken var Tromsdalens bane ryddet fri for snø og is, men været har de siste par dagene bydd på utfordringer i form av mye snø og isende vind. Prognosene for helgen er heller ikke de beste.

En ny dato for kampen mellom Tromsdalen og Jerv vil bli avgjort senere.

