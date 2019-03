Start nekter Rekdal å lede laget i serieåpningen

sport

Fredag kveld opplyser Start at det er trenerduoen Joey Hardarson og Andreas Jensen som får ansvaret for sørlendingenes første seriekamp i 1. divisjon.

«Vi registrerer nå at Rekdal under ett døgn før kampstart har endret oppfatning og har kommunisert i media at han har til hensikt å lede laget i morgendagens kamp mot Aalesund. Det er ikke formålstjenlig at Rekdal forbereder og leder morgendagens kamp», skriver klubben i en pressemelding.

Start poengterer at det er Hardarson og Jensen som har stått for de viktigste forberdelsene før hjemmemøtet med Aalesund.

«Vi er trygge på at spillere, støtteapparat, administrasjon og vårt trofaste frivillige apparat er godt forberedt og gleder seg til morgendagens kamp», skriver klubben videre.

Personalsak

Tidligere fredag opplyste Rekdals advokat Erik Flågan at hans klient kom til å møte på jobb lørdag for å lede Start mot AaFK. Det setter klubben nå en stopper for.

Torsdag fikk Rekdal beskjed fra styret i Start om at han er fritatt fra sine oppgaver i 1.-divisjonsklubben. Det skjedde etter at det ble opprettet personalsak mot ham.

– Vi har fått bedre oversikt over sakens rettslige stilling, og har i ettermiddag sendt brev til styret i IK Start, der vi opplyser at det ikke foreligger noen arbeidsrettslig suspensjon av Kjetil Rekdal. Arbeidsmiljølovens vilkår for suspensjon er heller ikke oppfylt, sa advokat Flågan i en pressemelding.

Utsatte møte

Han la til at suspensjonsvedtak gjort i etterkant av fredagens brev heller ikke vil være gyldig, og således ikke vil bli respektert.

– Start kan ikke under slike omstendigheter nekte Kjetil Rekdal å møte på jobb og utøve sin arbeidsrett. En utelukkelse av treneren fra sin arbeidsplass være et vesentlig kontraktsbrudd fra IK Starts side. Kjetil Rekdal er ansatt for å trene og lede Start i fotballkamper, og han møter som avtalt på jobb i god tid før seriestarten i morgen.

Rekdal har bekreftet at han vil følge advokatens råd om å gjenoppta sitt arbeid.

50-åringen skulle fredag vært i drøftelsesmøte med Start, men advokaten hans utsatte samtalene. Det skriver VG, som får opplysningene bekreftet av Starts styreleder Monica Bergin Grimstad.

– Det stemmer, skriver Grimstad i en SMS til avisen.

