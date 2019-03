Southampton-manageren tar grep mot spillavhengighet, nekter spillerne nettforbindelse

sport

Avisen The Sun skrev denne uken om en ikke navngitt engelsk fotballstjerne som spilte det populære spillet Fortnite i inntil 16 timer daglig, og at han noen ganger uteble fra trening på grunn av det.

Hassenhüttl sier at enkelte spillere i hans tidligere klubb RB Leipzig spilte TV-spill til midt på natten.

– Jeg var mot det i min forrige klubb. Noen var oppe til tre om natten før kamper. Da må man gripe aktivt inn for å beskytte dem, sa han under sin pressekonferanse før lørdagens sørkystderby mot Brighton.

– Det er ikke et lite problem. Om vi er ærlige så er det akkurat som alkoholisme eller avhengighet av narkotika. Det er avhengighetsdannende, og det betyr at vi må beskytte spillerne mot det. Vi må gjøre det som klubb slik at de ikke kaster bort så mye tid.

Hassenhüttl sier at spillerne ikke får koble seg på det trådløse nettverket om kvelden når laget bor på hotell før kamper.

– Så lenge myndighetene ikke klassifiserer det som en sykdom, må vi gjøre våre egne grep for å beskytte spillerne. Om det var en sykdom, ville man kunne pålegge spillselskapene å sette tidsgrense for hvor lenge man kunne spille, for eksempel tre timer, sa den østerrikske 51-åringen.

– Nå blokkerer vi i stedet det trådløse nettet på hotellet for kvelden slik at de ikke kan spille.

Hassenhüttl sa at ingen av spillerne i troppen har alvorlige problemer med spillavhengighet, men at han ikke tar noen sjanser. Han holder også oppsyn med spillernes bruk av sosiale medier.

– Dere kan være sikre på at jeg er i tett kontakt med kapteinen og noen andre spillere for å holde meg informert. Jeg vil alltid være aktiv på den måten. Jeg må beskytte spillerne mine ikke bare på banen, men også utenfor. Om det betyr at jeg må holde øye med dem 24 timer i døgnet så gjør jeg det, sa han.

– Sosiale medier kan være et lignende problem (som TV-spill), og noen ganger er det nødvendig å begrense bruken av det også.

Mohamed Elyounoussis klubb er bare to poeng på rett side av nedrykksstreken før lørdagens nabooppgjør mot tabellnabo Brighton.

(©NTB)