Alexander Kristoff vant sykkelrittet Gent-Wevelgem

Det ble et raskt ritt og en gjennomsnittshastighet på over 45 km/t på de 251,5 kilometerne fra Deinze. Et stort felt med blant andre Kristoff og lagets spurter Fernando Gaviria fra UAE-laget, men også flere av de store klassiker-ekspertene som Philippe Gilbert og Greg Van Avermaet var med er framme.

Amund Grøndahl Jansen, Jack Bauer, Jasper Stuyven og Sebastian Langeveld stakk av med fem kilometer igjen og fikk noen hundre meter.

Jansen har gjort utrolig mye bra jobb for lagets spurter Dylan Groenewegen denne sesongen, men nå var nederlenderen syk slik at nordmannen fikk sjansen.

De fire ble derimot tatt igjen med 400–500 meter igjen til mål. Gaviria hadde bakhjulet til Kristoff, men hadde ikke krefter til å følge slik at nordmannen kunne juble.

– Vanligvis skal jeg være spurtopptrekker for Gaviria, men han sa til meg den siste kilometerne at han ikke følte seg bra, slik at jeg kunne gå for seieren. Dette ble en stor seier for meg. Morsomt å se hva som skjer med meg denne våren for formen er virkelig på gang. Jeg ser fram til Flandern rundt, men dette er en av de største seierne mine, sa Kristoff til Eurosport.

Edvald Boasson Hagen vant rittet for ti år siden om siste nordmann, mens Thor Hushovd gikk til topps i 2006. Peter Sagan har vunnet rittet tre ganger, sist gang i fjor.