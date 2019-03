Gullfavoritt Molde reddet poeng i siste liten

sport

Et Molde-lag med gullambisjoner måtte nøye seg med ett poeng i bortemøtet mot Sarpsborg.

Jonathan Lindseth så ut til å bli matchvinner med sin presise avslutning 22 minutter før slutt, men Magnus Wolff Eikrems utligning i kampens siste minutter sørget for at Ole Gunnar Solskjærs arvtaker fikk med seg poeng fra Østfold.

Det var riktignok gjestene som kom seg til de første og største sjansene i kampen. Den største fikk Wolff Eikrem da han kom alene med Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasjutin, men sistnevnte fikk en fot på ballen og avverget med nød og neppe situasjonen.

Det var likevel Sarpsborg som burde ha ledet halvveis, men til pause var det fortsatt målløst på Sarpsborg stadion. Annen omgang startet ikke like fartsfylt. Hjemmelaget klarte ikke å opprettholde trykket mot Molde-forsvaret, og gjestene slet med å bryte ned hjemmelagets solide defensive mur.

Men hjemmelaget klarte det til slutt da Lindseth sendte ballen utakbart forbi gjestenes keeper Andreas Linde. Men da hjemmelaget så ut til å ta full pott ble glede ble snudd til fortvilelse da Magnus Wolff Eikrem steg til værs og stanget inn utligningen. Da var det ett minutt igjen av ordinær tid.

Et skår i gleden for tittelfavorittene fra Molde var da Vegard Forren måtte gi seg med skade 20 minutter før slutt.

Måkepause

I Trondheim var været var det store samtaleemnet før kampen i oppgjøret mellom Ranheim og Tromsø, og både spillere og publikum fikk smake på fire de årstider. Etter et kvarters spill måtte kampen stoppes og banen måkes. Minutter etter at kampen omsider kom i gang igjen ga Adrià Mateo López hjemmelaget ledelsen. Men det var Tromsø som gikk seirende ut av kampen

Mikael Ingebrigtsen og Onni Valakaris to mål i annen omgang snudde kampen til 2–1 i bortelagets favør.

Målene rant inn

I Drammen scoret Mustafa Abdellaoue, Johan Hove og Marcus Pedersen scoret hvert sitt mål da Strømsgodset slo Haugesund 3–2. Målene rant inn før pause og publikum på Marienlyst fikk se fire baller i nettet før hvilen. Pedersen og Johan Hove satte to for drammenserne, mens Alexander Stølås og et selvmål fra Viljar Myhra sørget for 2-2 til pause.

Avgjørelsen falt tjue minutter før slutt da Abdellaoue satte inn en retur på skuddet fra Jakob Glesnes.

