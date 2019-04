Arsenal avanserte etter seier over Newcastle

sport

Arsenal passerte både byrival Tottenham og erkerival Manchester United på tabellen og la seg på tredjeplass etter triumfen.

Grunnlaget for Arsenals tiende strake hjemmeseier ble lagt etter halvtimen da Aaron Ramseys velplasserte skudd fant veien bak Newcastles keeper Martin Dúbravka. Ramsey klinket til på direkten fra utsiden av sekstenmeteren etter at Lacazette hadde forsøkt å tråkle seg gjennom to forsvarere.

Ballen gikk via et par Newcastle-bein før den landet foran den kommende Juventus-spilleren. Da hadde allerede Ramsey satt en ball i nettet, men fått scoringen avblåst etter holding i feltet.

Lobbet elegant

Hjemmelaget hadde ballen mest, men slet med å trenge seg gjennom et dypt Newcastle-lag. Det kunne fort stått 2-0 til pause da Lacazette vendte opp og hamret ballen forbi Newcastle-keeperen fra kort hold, men Matt Ritchie fikk kastet seg foran og avverget med hodet.

Annen omgang fortsatte der den første slapp. Det var stort sett spill mot ett mål, mens Newcastle ventet på muligheten til å kontre. Den sjansen fikk gjestene aldri.

I stedet headet Pierre-Emerick Aubameyang ballen forbi et tafatt Newcastle-forsvar til Lacazette. Franskmannen lobbet elegant ballen over den slovakiske keeperen og doblet Arsenals ledelse. Da sto det igjen sju minutter av kampen.

Før dommeren blåste av kampen var hjemmelaget nærmere tre og fire mål, enn gjestene var sitt første.

Ifølge statistikktjenesten Opta var dette kamp nummer 38 på rad som Arsenal vinner på eget gress etter å ha scoret først.

Åtte poeng til streken

Seieren tar et topp fire-jagende Arsenal opp på tredjeplass i ligaen. «The Gunners» har 63 poeng, to mer enn Tottenham og Manchester United og tre mer enn Chelsea. Opp til gulljagende Manchester City og Liverpool er det henholdsvis 14 og 16 poeng.

Newcastle blir stående på 35 poeng og har åtte poengs pusterom ned til streken.

Neste runde tar Arsenal turen til Everton, mens Newcastle må nok en tur til London. Da venter Crystal Palace på Selhurst Park.

