sport

– Jeg reiste til Frankrike og så Lyon-Barcelona. Det endte 0-0, men Barcelona var fantastisk med over 20 skudd mot mål. Jeg ventet meg å se en aldrende Lionel Messi som ikke betydde så mye for laget. I stedet var det en forbedret Messi i en meget sentral rolle. Derfor tror jeg United får det meget, meget tøft mot Barcelona over to kamper, sier Moyes til BBC Radios Sportsweek.

La Liga-leder «Barca» kjørte over Lyon med 5-1 hjemme i returen av åttedelsfinalen.

Moyes er mannen med tredje kortest levetid som United-manager gjennom historien. Han fikk bare ti måneder av 2013/14-sesongen etter at han overtok for Alex Ferguson.

Sterk søknad

Solskjær har vunnet 15 av 20 kamper siden han debuterte i jobben rett før jul. Det gir en seiersprosent på 75.

Inne der hører miraklet i Paris til. United slo Paris Saint-Germain 3-1 og gikk videre.

– Jeg tror ikke man kan gjøre mer enn det for å få en jobb. Ole har gjort det briljant siden han kom inn. Vinne kamper har alltid vært det viktigste for meg i fotball. Ole har gjort det, sier Moyes.

– I United forventer man å vinne. Det kan jeg og flere andre skrive under på. Ole var i United som spiller og skjønner dette fullt ut. For meg er United verdens største fotballklubb. Derfor vil det være et steg opp uansett hvor man kommer fra.

Vrient

– Det viktigste for meg er likevel hvordan spillerne har prestert (etter at Solskjær kom inn). De har løftet seg. Jeg tror Solskjær har gitt beskjed om at spillerne skal gå ut å ha det gøy og spille fotballen de liker. Samtidig synes jeg det blir jobbet hardere ute på banen.

– Jeg tror United vil havne blant de fire beste i Premier League. De er inne en god stim nå og har vunnet et par kamper i det siste uten å spille så godt. Det er alltid et godt tegn.

Tirsdag har United en vrien bortekamp i serien. Den går mot Wolverhampton. Tilsvarende kamp i FA-cupen i år endte med 1-2-tap for United.

Barcelona-kampene går 10. (Old Trafford) og 16. (Camp Nou) april.

(©NTB)