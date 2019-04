Storhamar finaleklare etter seier i Stavanger

sport

Da det kokte som verst mot Storhamar-målet leverte Steffen Thoresen et slagskudd som avgjorde og sendte Hamar-laget videre.

– Jeg har trent på den i hele år, så det var greit å ta den fram mot slutten av sesongen, sa Thoresen til TV 2 etter kampen.

For Stavanger var det vinn eller forsvinn. Men etter at Niklas Fogström, Christian Larrivée og nevnte Thoresen hadde satt sine pucker bak Henrik Holm i Stavanger-buret, var det klart at det ble forsvinn og dermed sommerferie på Oilers-spillerne.

Tett bakover

Stavanger gikk aggressivt ut i den første perioden, men klarte aldri skape de store sjansene. Etter de første ti minuttene kom Storhamar bedre med i kampen, men heller ikke gjestene skapte stort med trøbbel i andre enden av isen.

Etter en periode der det så ut som lagene var mest opptatt av å holde tett bakover, gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Det var i den andre perioden Storhamar la grunnlaget for finalebilletten med to kjappe scoringer mot slutten av perioden.

Hardt straffet

Etter at kampen vippet litt fram og tilbake ble Stavanger hardt straffet da de rotet bort pucken bak eget mål etter 37. minutter. Pucken gikk kjapt mellom Storhamar-spillerne før Mikael Zettergren leverte en genial pasning til Niklas Fogström. Finnen gjorde en kjapp vending før han sendte pucken bak Stavanger-keeper Henrik Klemetsen Holm.

Minuttet senere doblet Christian Larrivée ledelsen. 36-åringen hadde få problemer å banke inn tomålsledelse etter at Victor Svensson hadde stormet nedover høyresiden og levert en perfekt backhandpasning til Larrivée på motsatt side.

Før det hadde gjestene vært to ganger alene med Stavanger-keeperen uten at sjansene ble omsatt til scoringer.

Luktet utligning

Publikum hadde ikke rukket å tygge opp pausevaffelen før Gregory Mauldin tente et lite håp om finale for hjemmelaget.

Stavanger gikk ut «i hundre» og fikk raskt betalt da Stavanger snappet pucken i Storhamars sone. Sekunder senere fyrte Mauldin av skuddet og som endte opp i nettet, via den ene stolpen og skøyta til Storhamar-keeper Oskar Östlund.

Hjemmelaget fortsatte hardkjøret, og de neste minuttene gikk det hett for seg foran målet til Östlund. Da hadde Storhamar mer enn nok med å holde unna, mens det luktet en utligning i hele hallen.

Men håp ble snudd til frustrasjon da Storhamar fire minutter før full tid kom to mot én. Steffen Thoresen banket pucken opp i krysset og avgjorde kampen.

Nullstille

Storhamars Patrick Thoresen mener de leverte en bra bortekamp der de ga fra seg få sjanser.

– Vi får noen viktige mål i en fase av matchen der det er litt stillingskrig, men jeg er veldig stolt av gutta, sa Thoresen til TV 2.

– Nå vet vi hvem vi møter, så nå gjelder det å nullstille litt, se på video og ha fokus på det som kommer. Men jeg tror vi skal ta oss et par dager fri først, sa storebror Thoresen.

Mange dagers fri blir det ikke, for allerede fredag spilles den første NM-finalen. Ettersom Storhamar er regjerende mester får de fordel av første hjemmekamp. Det spilles også her best av sju kamper.

(©NTB)