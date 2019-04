sport

Uno-X har vært bredt engasjert i norsk sykkelsport i mange år og eier og driver i dag Uno-X Norwegian Development Team på UCI kontinentalnivå. Laget er nå inne i sin tredje sesong med Kurt Asle Arvesen som sportslig leder, mens tidligere landslagssjef Stig Kristiansen ble med som sportsdirektør i 2018.

– To av våre lidenskaper i Uno-X er utvikling og sykling. Vi har nå utviklet en sportslig og organisatorisk struktur som gjør at vi er klare for å etablere oss som det første norske profflaget for herrer, sier sykkelsjef og daglig leder Jens Haugland i Uno-X Norge AS i en pressemelding.

– Dette er en drøm som har gått i oppfyllelse. Uno-X blir et prokontinental lag. Det vil si at de kan kjøre alle ritt hvis de blir invitert, sier tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen til TV 2.

– Vi vil beholde mye av den rytterbasen vi har i dag, samtidig som vi mener det er nødvendig å forsterke laget ytterligere for å kunne prestere på en enda større sykkelscene. Laget vil blant annet se til Danmark når stallen for 2020 skal settes sammen, sier Haugland.