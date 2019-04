Norge tok sin første seier i curling-VM

sport

Det unge laget til skip Magnus Ramsfjell har hatt en bratt læringskurve i VM, og derfor smakte det nok ekstra godt at de kunne få med seg en seier også etter mange harde tak tidlig i mesterskapet. Nederland kom best i gang i Lethbridge og tok det første poenget i den første omgangen, men allerede i omgangen etter tok Norge to poeng.

Det norske laget plukket poeng jevnt og trutt og, det ble to poeng både i omgang åtte og ni. Dermed ga nederlenderne opp foran den tiende og siste omgangen.

Norge er plassert på 10.-plass etter seks spilte kamper med fem tap og én seier. Laget er uten sjanse til å avansere til semifinalen.

Canada topper alene og er eneste ubeseirede lag. De har vunnet alle sine seks første kamper.

Japan, Sveits og Sverige har alle seks seirer og ett tap.

(©NTB)